A Laracha, el gran polo del eclipse en la comarca de A Coruña: más de 7.000 plazas que rozan la capacidad conjunta del área metropolitana
La Subdelegación del Gobierno y el Concello preparan un amplio dispositivo para el 12 de agosto, ya que la localidad cuenta con tres lugares "estratégicos" en los que prevén recibir a miles de visitantes
A Laracha se prepara para ser uno de los grandes referentes del eclipse solar del 12 de agosto en la comarca de A Coruña. Con una población que roza los 12.000 habitantes, el Concello ha definido una logística capaz de acoger en una sola jornada a 7.200 observadores, una cifra de gran impacto que equivale a más del 60% del censo municipal y que roza la capacidad conjunta prevista por el resto de municipios analizados en el área metropolitana.
A Laracha parte con una doble ventaja competitiva, ya que se sitúa de lleno dentro de la franja de oscuridad total del eclipse y dispone de espacios estratégicos para absorber el flujo de visitantes sin colapsar, combinando excelentes condiciones de observación con capacidad de aparcamiento. El eclipse comenzará a las 19.31 horas, alcanzando el minuto de oscuridad total a las 20.28 horas y concluyendo a las 21.22 horas.
Tres puntos clave
Durante la reunión mantenida con la Subdelegación del Gobierno, el alcalde, José Manuel López Varela, expuso los tres espacios identificados por el Ayuntamiento para el seguimiento del fenómeno. La playa y el paseo marítimo de Caión, desde la cetárea hasta la zona de Saldoiro, se convertirán en el principal punto de atracción con capacidad para 6.000 personas, al tratarse de uno de los lugares de referencia en Galicia con mayor tiempo de visualización del fenómeno sobre la costa.
El operativo de observación se completará en el interior con el Castro de Montes Claros, un entorno patrimonial que podrá albergar a unas 700 personas, y el mirador de Santa Marta, donde se calcula que podrán concentrarse alrededor de 500 asistentes.
El potencial larachés destaca al compararlo con las previsiones de otros municipios de la comarca. Con sus 7.200 plazas, A Laracha concentra por sí sola una capacidad muy cercana a la suma de concellos como Oleiros, que habilita unos 3.950 pases repartidos en puntos como Seixo Branco o el Puerto de Santa Cruz; Bergondo, con 4.000 personas en Gandarío; o Aranga, con 150 plazas entre el mirador de Vieiro y el parque eólico Touriñán, que suman entre los tres unos 8.100 espectadores.
El subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, anunció tras la reunión de coordinación que ambas administraciones articularán un dispositivo especial de seguridad y ordenación del tráfico. La coincidencia del fenómeno con el atardecer y con la lluvia de estrellas de las Perseidas esa misma noche llevará a la Guardia Civil de Tráfico y a Protección Civil a planificar accesos y vías de evacuación específicas ante el intenso incremento de la movilidad previsto en la zona.
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