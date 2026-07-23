Oleiros licita por 1,7 millones la reforma del campo de fútbol de Montrove

El Concello de Oleiros ha sacado este jueves a licitación por 1,7 millones de euros las obras de ejecución del nuevo edificio de gradas y vestuarios del campo de fútbol de O Redondo, en Montrove, que se financiarán en parte con una ayuda de la Diputación de 400.000 euros.

Las obras consistirán en demoler el actual graderío para levantar una nueva grada con cubierta, lo que mejorará el confort de los aficionados que acudan a ver partidos los días de lluvia. Precisamente desde el Concello apuntan en el pliego que las actuales instalaciones, que datan de 1999, "se atopan en mal estado, ademais de non se poder utilizar cando chove pola inexistencia de cuberta e o deficiente deseño da parte inferior, sí cuberta, pero que impide a visibilidade do campo en boa parte da súa superficie".

En su lugar, se creará una nueva grada en cuyo interior se crearán cuatro vestuarios, un vestuario individual adaptado y dos de árbitros, además de un cuarto de lavandería, tres almacenes comunes y una conserjería con almacén propio. En la parte superior, de acceso público, estarán situados los aseos y un nuevo ambigú para la venta de bebidas y alimentos durante los encuentros. Para acceder a la nueva grada será necesario modificar el acceso actual y hacerlo más accesible.

Alzado de la nueva grada del campo de fútbol de O Redondo, en Oleiros. / LOC

Junto a estos trabajos, se procederá a la renovación de todo el sistema de alumbrado, aprovechando para cambiar las luminarias por otras de tecnología LED. También en materia de eficiencia energética está previsto actualizar la red de agua caliente sanitaria (ACS) e instalar una caldera de pellets, una medida que va en la línea de la política municipal de reducir la dependencia de combustibles fósiles.

Segunda fase

El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, compartió este anuncio en la emisora de radio local, en la que destacó que se trata de una actuación "que se leva dous anos falando dela", unas obras "custosas pero importantes" que permitirán equiparar las instalaciones a las de otros campos de fútbol de la localidad. Para ello, el regidor señaló que la inversión total "acabará seguro por riba dos dous millóns de euros", incluyendo una segunda fase que afecta a la zona de vestuarios situada a continuación de los actuales aseos.

Precisamente esta zona de vestuarios no se va a tocar ahora para que las obras no afecten a la actividad de las instalaciones, que emplean clubes como el Unión Campestre de Montrove o el Perillo. Los trabajos, con una duración prevista de diez meses, afectarán únicamente a la grada principal, que será demolida en su totalidad, pero la construcción que se encuentra al final de la parcela y el propio campo de fútbol se podrán utilizar durante el tiempo que duren las obras en el graderío, según se recoge en la memoria del proyecto. Las empresas interesadas tienen hasta el 18 de agosto para presentar sus propuestas.

Como concluyen desde el Concello, "a intervención contempla unha mellora integral do equipamento con criterios de sustentabilidade, accesibilidade universal, eficiencia enerxética e valor arquitectónico, reforzando a infraestrutura deportiva local e o seu papel como espazo comunitario de referencia no municipio e na contorna comarcal".