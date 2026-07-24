Abierto el plazo para apuntarse a las embarcaciones de 'Caneiros en familia' de Betanzos

El Concello de Betanzos ha abierto el plazo para que los propietarios de embarcaciones que deseen participar en Caneiros en Familia o en las tradicionales jiras del 18 y 25 de agosto presenten la documentación requerida por Patrimonio Natural de la Xunta.

Al tratarse de una navegación por el río Mandeo, espacio integrado en la Red Natura, los dueños de las lanchas deberán aportar sus datos personales, DNI y la matrícula de la embarcación antes del 31 de julio.

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El trámite debe realizarse por Registro en el Concello, que actuará como intermediario recopilando la información para remitirla a la Administración autonómica. Este procedimiento es obligatorio únicamente para las nuevas altas o para informar de aquellas lanchas que se hayan dado de baja.