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Ángel de la Cruz cede el testigo a Mabel Rivera para la próxima Semana del Cine de Betanzos

La entrega del premio a Ángel de la Cruz pone fin a la XXIII Semana Internacional de Cine de Betanzos tras cuatro días de proyecciones con cerca de 1.000 espectadores

El cineasta Ángel de la Cruz a su llegada al Cine Alfonsetti de Betanzos

El cineasta Ángel de la Cruz a su llegada al Cine Alfonsetti de Betanzos / LOC

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RAC

Betanzos

El cineasta Ángel de la Cruz recibió este viernes el premio de la XXIII Semana Internacional de Cine de Betanzos en reconocimiento a su dilatada trayectoria como guionista, director y productor, avalada por cuatro premios Goya y numerosos Mestre Mateo.

El histórico cine Alfonsetti -la sala en activo más antigua de Europa- acogió el acto de entrega, donde el realizador agradeció emocionado una distinción que «reafirma la creencia de que todas las historias están contadas menos la de uno mismo», y que el año que viene estará dedicado a la actriz Mabel Rivera.

El evento contó con la presencia del director de la Semana, José María Paz Gago, y la alcaldesa de Betanzos, María Barral, que reivindicó el orgullo de «cuidar nuestra riqueza cultural y presumir del enorme talento cinematográfico gallego».

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La cita clausuró cuatro días de festival que reunieron a cerca de 1.000 espectadores para repasar la filmografía del homenajeado a través de títulos como Arrugas, Los muertos van deprisa o La silla.

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