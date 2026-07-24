Ángel de la Cruz cede el testigo a Mabel Rivera para la próxima Semana del Cine de Betanzos
La entrega del premio a Ángel de la Cruz pone fin a la XXIII Semana Internacional de Cine de Betanzos tras cuatro días de proyecciones con cerca de 1.000 espectadores
El cineasta Ángel de la Cruz recibió este viernes el premio de la XXIII Semana Internacional de Cine de Betanzos en reconocimiento a su dilatada trayectoria como guionista, director y productor, avalada por cuatro premios Goya y numerosos Mestre Mateo.
El histórico cine Alfonsetti -la sala en activo más antigua de Europa- acogió el acto de entrega, donde el realizador agradeció emocionado una distinción que «reafirma la creencia de que todas las historias están contadas menos la de uno mismo», y que el año que viene estará dedicado a la actriz Mabel Rivera.
El evento contó con la presencia del director de la Semana, José María Paz Gago, y la alcaldesa de Betanzos, María Barral, que reivindicó el orgullo de «cuidar nuestra riqueza cultural y presumir del enorme talento cinematográfico gallego».
La cita clausuró cuatro días de festival que reunieron a cerca de 1.000 espectadores para repasar la filmografía del homenajeado a través de títulos como Arrugas, Los muertos van deprisa o La silla.
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