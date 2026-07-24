Culleredo licita las obras en los accesos al IES Blanco Amor por 266.000 euros
El proyecto contempla el aumento del ancho de las aceras y la elevación de los pasos de peatones para proteger a los viandantes
El Concello de Culleredo ha sacado el contrato para obras para mejorar la seguridad vial en los accesos al instituto Eduardo Blanco Amor, en el núcleo de Cordeda. Las actuaciones tienen un presupuesto de más de 266.5000 euros y están cofinanciadas por la Diputación de A Coruña.
La intervención consistirá en la renovación de la calle Condes de de Andrade, que conecta Cordeda con Vilaboa, y el ramal de entrada al centro de secundaria. Se cambiará tanto el pavimento de la calzada como las aceras con desperfectos y se elevarán los pasos de peatones, a los que se instalará una iluminación específica para proteger a los viandantes.
Además, se aumentará el ancho de las aceras en los tramos de menos de dos metros de ancho y se ampliará el tamaño de las plazas reservadas a personas con movilidad reducida.
"O obxectivo será tanto aumentar a seguridade viaria nunha contorna prioritaria como mellorar as prestacións dunha rúa residencial moi empregada", dijo el alcalde José Ramón Rioboo.
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