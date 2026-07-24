El PP de Betanzos alerta del «caos» de la nueva normativa de tráfico

El PP de Betanzos alerta de que la futura ordenanza de tráfico generará «un caos y un laberinto administrativo» tras la propuesta del Ejecutivo local de desestimar 19 de las 41 alegaciones presentadas.

La portavoz popular, Ceci Vázquez, acusa al Gobierno de no corregir el modelo de fondo y no ampliar el límite de acceso de 30 a 60 minutos, e insta al resto de la oposición a «tumbar» en el pleno una norma que considera «lesiva» para los vecinos.

Noticias relacionadas

Por su parte, el Gobierno local lamenta la actitud del PP, a quien acusa de manipular e infundir alarma social con falsedades y lanza un mensaje de tranquilidad garantizando que ningún residente tendrá problemas de acceso y que la normativa contempla excepciones para dependientes, repartos y emergencias.