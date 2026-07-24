Sergio Novo, jefe de Servicio de Atención Primaria de Abegondo: "Ahora tenemos un centro médico como Dios manda, pero seguimos necesitando más sanitarios"

El nuevo centro de salud de Abegondo ha completado su primer mes de funcionamiento alcanzando más de 3.300 actos asistenciales. Una inversión de 3,2 millones de euros por parte del Sergas ha permitido duplicar la superficie del antiguo ambulatorio hasta superar los 1.200 metros cuadrados para dar servicio a más de los 5.000 vecinos de la localidad.

Una demanda histórica del municipio que ha logrado ver la luz después de años de quejas vecinales. Un hito que el propio jefe de Servicio de Atención Primaria del centro, Sergio Novo, reconoce que ha supuesto "un antes y un después" tanto para los pacientes como para los sanitarios.

— ¿Cómo ha sido este primer mes de transición?

—La verdad es que ha cumplido nuestras expectativas con creces. Hemos ganado muchísimo en cuanto a espacios. El ambulatorio anterior era muy chiquitito y hacían falta más salas para poder atender bien a los pacientes, sobre todo porque Abegondo ha crecido bastante en los últimos años. Hasta ahora estábamos realizando actividades muy diversas en una misma sala dedicada a urgencias y enfermería. Teníamos una Atención Primaria sobrecargada. Pasar a este edificio nos ha permitido ordenar los servicios con tres consultas de medicina de familia, tres de enfermería, área de la mujer con sala de lactancia y educación maternal, y una zona pediátrica con sala de espera propia. En este primer mes hemos notado una gran diferencia, y eso que estamos en verano, un momento complicado por las vacaciones.

— En el último mes han registrado 3.339 consultas. ¿Ha aumentado la demanda o se mantiene?

—El volumen de pacientes es similar, pero la gran ventaja es que ahora acceden a servicios que antes no tenían y que eran muy básicos. De los 3.339 actos asistenciales prestados, 1.876 fueron de medicina de familia, 901 de enfermería, 363 de pediatría, 134 de la matrona y 43 gestiones administrativas. A esto sumamos la atención psicológica en Primaria, donde el psicólogo ya ha realizado 22 consultas. Además, tras el verano, los vecinos podrán tener acceso a cirugías menores para extirpar pequeñas lesiones, como lipomas o verrugas. Son cosas sencillas, pero antes no las podíamos hacer por falta de espacio y obligaban a desplazarse a los pacientes a A Coruña.

— ¿Cómo ha funcionado la creación del área específica para la mujer y Pediatría?

—Ha sido uno de los grandes aciertos de la remodelación. Al separar la consulta pediátrica con su propia sala de espera evitamos que los niños compartan espacio con adultos enfermos, especialmente en la época de virus invernales. Además, tener a la matrona con espacio propio para la educación maternal y la lactancia nos permite dar una atención integral y especializada que antes estaba muy ajustada por espacio.

— ¿Se han reducido los tiempos de espera?

—Hemos ganado muy poco tiempo. Para reducirlos nos haría falta más personal. Ahora tenemos un centro médico como Dios manda, pero seguimos necesitando más sanitarios. Actualmente la plantilla la integramos once profesionales: tres médicos de familia, un pediatra, dos enfermeras de adultos, una pediátrica, una matrona, un psicólogo y dos administrativos. Como mínimo haría falta uno más, y contar con una enfermera propia para pediatría. Las listas de espera para el médico de familia siguen siendo de tres o cuatro días, pero esta es una guerra abierta en la mayoría de centros.

— ¿Qué ratio de pacientes sería el adecuado para ofrecer un servicio óptimo?

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—Los cupos tendrían que ser de un máximo de 1.200 pacientes por médico, en lugar de los 1.500 que tenemos en la actualidad, además de poder contar con una actividad cerrada, porque nos dedicamos a muchas tareas y no hay tiempo para todo.