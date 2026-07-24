Unión por Cambre critica que el Ejecutivo de Piñeiro haga promesas sin presentar los presupuestos

Unión por Cambre criticó este viernes que el Ejecutivo de Diana Piñeiro haga promesas a las entidades deportivas a pesar de que tampoco llevará a los presupuestos al Pleno ordinario de julio. La formación liderada por María Pan denuncia que se dé información que "non coincide para nada" con el borrador de cuentas municipales que se remitió a los grupos.

UxC señala que si los presupuestos se acaban votando en agosto, no entrarían en vigor hasta octubre y el 31 de diciembre dejaría de tener efecto. "O normal sería que se pusexe a traballar de forma consensuada cos diferentes grupos para consensuar un orzamento para o ano 2027. Aprobar uns orzamentos de 2026 en agosto non ten sentido ningún", apunta Pan, que lamente que el gobierno local "venda fume" hable de incrementos en las subvenciones sin tratarlo antes con el resto de grupos.

La formación también criticó que el gobierno municipal no respondiera a preguntas sobre la deuda actual y que no hayan dado explicaciones sobre las acusaciones Omar González, el concejal de deportes que dimitió esta semana.

Festivos locales

En las comisiones informativas de este mes, la alcaldesa Diana Piñeiro aceptó la propuesta de Unión por Cambre para hacer una encuesta a los vecinos para elegir los festivos locales para el 2027 y después llevarlos a pleno, según informa la formación.

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UxC recuerda que ya se había preguntado con anterioridad y que los participantes no coincidían con situar los festivos el martes de Carnaval y San Juan, y preferían mover uno de ellos para el 16 de agosto.