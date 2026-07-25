Betanzos llevará al próximo pleno una nueva ordenanza para el taxi

El Gobierno local de Betanzos ha anunciado este sábado que llevará al próximo pleno una nueva ordenanza para el taxi para adaptar la normativa municipal a la legislación vigente, pero "sobre todo" para garantizar que el servicio esté disponible las 24 horas del día.

La alcaldesa, María Barral, afirma que el Concello lleva tiempo recibiendo quejas por la ausencia de taxis, especialmente en horario nocturno. "O taxi é un servizo fundamental para moitas persoas, tanto para desprazamentos relacionados co traballo como para acudir a citas médicas, regresar ao domicilio con seguridade ou atender calquera outra necesidade. O Concello non pode permitir que haxa franxas horarias nas que este servizo simplemente non exista", señaló la regidora.

Según detalla el Gobierno local en un comunidado, la nueva ordenanza incorpora mecanismos que permitirán al Concello organizar los horarios, turnos y descansos del servicio cuando sea necesario para asegurar una cobertura "adecuada e permanente". "O obxectivo non é outro que asegurar que a cidadanía poida dispoñer dun taxi sempre que o precise, conciliando ao mesmo tempo os dereitos dos profesionais coa prestación dun servizo público de calidade", apuntan desde el Consistorio.

La regulación que irá al pleno de este mes de julio también introduce mejoras para modernizar el servicio, como la limitación de la antigüedad máxima de los vehículos a doce años, la regulación de los taxis adaptados para facilitar la movilidad de las personas con diversidad funcional, la obligatoriedad de exhibir de forma visible las tarifas y la identificación de vehículo y conductor, así como la emisión de la factura siempre que sea solicitada. El texto también regula elementos de seguridad como las mamparas o las cámaras y se prohíbe cualquier tipo de publicidad sexista.

En cuanto a las licencias, la nueva ordenanza actualiza el sistema de otorgamiento, transmisión y extinción, al tiempo que establece requisitos actualizados para acceder a las licencias, limita la concentración de las mismas y crea un registro municipal para tener un mayor control sobre la prestación del servicio.

De salir aprobada en el Pleno, el texto permanecerá en exposición pública por un plazo de 30 días en el que cualquier persona o entidad podrá presentar alegaciones o sugerencias. Desde el Concello recuerdan que, además de una consulta pública previa, la ordenanza fue negociada con el sector y cuenta con el informe favorable de la Secretaría municipal.