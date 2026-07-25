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El 'cat café' de La Perla Family abre sus puertas en un nuevo espacio en Carral

La asociación La Perla Family realiza este sábado una inauguración en la que amantes de los animales podrán pasar un rato con los gatos que buscan una nueva familia

El nuevo local de La Perla Family en Carral

El nuevo local de La Perla Family en Carral / LOC

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RAC

Carral

Después de meses de trabajo, la protectora La Perla Family inaugura su nuevo local social en Carral, después de pasar años en Culleredo. El espacio continúa con la misma filosofía de concienciación de siempre, además de seguir ejerciendo las funciones de 'cat café' por las que se dio a conocer el proyecto.

Durante la inauguración este viernes en el local de Rúa Paleo, 10, miembros de la asociación, voluntarios y representantes de la corporación municipal visitaron las instalaciones. La asociación ha firmado un convenio con el Concello para la gestión ética de las colonias felinas de la localidad, lo que permitirá coordinar actuaciones para el control poblacional, la mejora del bienestar animal y la convivencia responsable.

La Perla Family fue fundada con el objetivo de ofrecer una segunda oportunidad a los gatos más vulnerables, facilitando el acogimiento en hogares responsables y promoviendo campañas de sensibilización.

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Este sábado, 25 de julio, a partir de las 10.00 horas la asociación abrirá sus puertas para que vecinos, colaboradores y amantes de los animales puedan visitar las nuevas instalaciones y compartir unos momentos con los gatos que esperan una familia.

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