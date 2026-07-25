Culleredo licita por 200.000 euros la regeneración del entorno de uno de los templos más antiguos del municipio

El entorno de la iglesia de Santa María de Rutis, una de las joyas patrimoniales del municipio erigida en el siglo XII, va a someterse a una profunda transformación. El Concello de Culleredo acaba de sacar a licitación por 204.840 euros los trabajos de regeneración de la calle Santa Bárbara, una actuación cofinanciada por la Diputación de A Coruña a través del Plan Único.

Con esta obra, el Gobierno local busca realzar el valor histórico de esta iglesia, ubicada en el núcleo de Castro Laxe, a pocos metros de Vilaboa, y, al mismo tiempo, incrementar la seguridad vial y mejorar un entorno que se fue urbanizando con el paso de los años. En este sentido, el alcalde de Culleredo, José Ramón Rioboo, avanza que el núcleo de Castro Laxe albergará "numerosas actuaciones" para el acondicionamiento de su red viaria. Así, a esta en la calle Santa Bárbara se le sumarán obras en las calles O Tuto, Castro, Nabas y Cadaval.

Los trabajos en la calle Santa Bárbara consistirán en crear una plataforma con materiales nobles en la parte que linda con la iglesia, que será un espacio prioritario para el peatón, con una limitación de velocidad a 20 kilómetros por hora. Ese mismo tratamiento se mantendrá en las sendas peatonales en el inicio y final de la calle, donde la calzada será en asfalto. También se cuidarán los elementos comunes, con espacio para los contenedores y mobiliario urbano. La actuación también contempla la renovación de la iluminación actual, sustituyéndola por otra tipo LED. A su vez se homogeneizará la señalización y se dotará a la zona de red de drenaje de pluviales.