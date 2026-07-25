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Curtis regresa a principios del siglo XX con la Feira 1900

El director de Turismo de Galicia, Xosé Manuel Merelles, fue el encargado de leer un pregón en el que destacó el papel de la Feria 1900 de Curtis en la promoción de experiencias vinculadas a la autenticidad y a la identidad local

Curtis celebra la Feria 1900 que recupera el espíritu de principios del siglo pasado

Curtis celebra la Feria 1900 que recupera el espíritu de principios del siglo pasado

Gus de la Paz

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RAC

Curtis

Pasear este fin de semana por Curtis es como hacer un viaje al pasado. Concretamente a principios del siglo XX, ya que la localidad está inmersa en la celebración de la Feria 1900, que este año cumple su décima edición y que tuvo en la lectura del pregón a cargo del director de la Axencia Galega de Turismo, Xosé Manuel Merelles, uno de sus momentos álgidos.

La jornada arrancó con un pasacalles a cargo de Os Garatuxeiros, que repitieron por la tarde, seguida de una actuación de música y baile de la Asociación de Mulleres da Carballeira. Tras el pregón, en el que Merelles puso en valor el papel que desempeñan celebraciones como esta en la promoción del destino Galicia, al ofrecer experiencias vinculadas a la autenticidad y a la identidad local, Antonio Barros fue el encargado de amenizar la sesión vermú. Ya por la tarde, la música llego de la mano de la charanga Os Celtas, el grupo local Quinta Receita y el concierto de Xabier Díaz & Adufeiras de Salitre.

Curtis regresa a comienzos del pasado siglo de la mano de la Feria 1900

Curtis regresa a comienzos del pasado siglo de la mano de la Feria 1900

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La Feria 1900 de Curtis revive un negocio familiar del siglo XX para destinar sus beneficios a la Fundación Centro Oncológico de Galicia. / Gus de la Paz

En la jornada no faltaron los juegos tradicionales, las exposiciones, los talleres y demostraciones de oficios tradicionales. Tampoco las citas gastronómicas, como los showcookings del chef André Arzúa dentro del programa El paisaje que sabe de la Diputación de A Coruña, o la propuesta de varios vecinos de la localidad que se juntaron para reabrir la guarnicionería con un fin solidario.

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El alcalde de Curtis, Javier Caínzos, destacó la consolidación de un evento "que nos fai rememorar as grandes feiras de antano, e aqueles tempos nos que o ferrocarril traía a prosperidade ás vilas nas que paraba". En este sentido, agradeción el trabajo de todas las personas que participaron en la organización "polo seu gran esforzo para garantir que esta festa histórica sexa un auténtico éxito, como ven sucedendo nos últimos anos".

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