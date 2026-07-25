Un informe de Asuntos Sociales desvela irregularidades en el servicio de atención domiciliaria de Cambre: informes caducados y "rotación excesiva"

El Concello de Cambre detectó numerosos incumplimientos en la prestación del servicio de atención domiciliaria. Un informe redactado por el coordinador de Asuntos Sociales en funciones desvela rotación de hasta diez auxiliares por semana en una casa, informes sin actualizaciones desde hace más de tres años y contradicciones en los pliegos de contratación.

Varias familias ya habían denunciado la baja calidad del servicio con anterioridad, y criticado desde la falta de cualificación del personal a la no prestación del servicio. Ante estas quejas el Concello de Cambre se había reunido con la adjudicataria, así como con la Inspección de Servizo Sociais de la Xunta y también con las familias y personas usuarias para que le trasladaran las incidencias y propuestas de mejora.

Como resultado de esta última reunión, el Concello ha anunciado que ha remitido una comunicación formal a la coordinadora de Servicios Sociales para que explique en detalle las quejas, además de remitir el informe sobre la situación del departamento requerido por Alcaldía.

Entre la solicitud de información se incluyen cuestiones como el estado de los proyectos de intervención, la información facilitada a las trabajadoras, la organización de los horarios y cuadrantes, el sistema de sustituciones, la gestión de incidencias y reclamaciones o los criterios de designación de las usuarias.

El Ayuntamiento apunta que, además, se ha realizado un análisis de los pliegos de contratación, aprobados en enero de 2025, para saber en qué medida están condicionando el funcionamiento del servicio. Entre la documentación, está el informe del coordinador de Asuntos Sociales en funciones.

Excesiva rotación y sin planes de intervención

Según explica el Concello en una nota remitida a los medios, el informe constata las quejas de familias y señala que un usuario llegó a ser atendido por diez auxiliares distintas, a pesar de que en los pliegos se establece una rotación máxima de cuatro por semana. El coordinador señala dificultades para controlar la "excesiva rotación" por las ambigüedades del pliego, con lo que propone establecer "un único límite numérico, mecanismos claros e control y consecuencias específicas en el caso de incumplimiento".

El informe también destaca la ausencia o desactualización de los proyectos de intervención, que sirven para que las trabajadoras puedan estar al día de las necesidades y cuidados de los usuarios. El coordinador en funciones detalla que "algúns destes proyectos non existen e outros, no caso das persoas usuarias máis antigas, permanecen sen actualizar desde hai entre tres e cinco anos".

Ante esta situación propone un plan de choque para los primeros 60 días de un futuro contrato, la revisión de los planes cada seis meses y su actualización en un máximo de 48 horas cuando haya un alta hospitalaria o algún cambio significativo.

La documentación también detectó estimaciones incorrectas sobre kilometrajes, además de una falta de claridad y datos verificados sobre los desplazamientos. Además, se incide en las observaciones técnicas emitidas por Secretaría e Intervención, en la que se observan incongruencias sobre la evolución de horas previstas y los presupuestos.

La alcaldesa promete más control municipal

La alcaldesa Diana Piñeiro ha destacado que continúan recopilando informes y la documentación necesaria para conocer el estado del servicio de atención domiciliaria y avisa que la situación "obríganos a chegar ata o final, esixir todas as explicacións necesarias e adoptar as medidas correctoras".

La regidora ha apuntado que todo ello requiere de un "análisis detallado" pero insiste que el Concello actuará "con firmeza" ante los incumplimientos acreditados. "Imos reforzar o control municipal, esixir o cumprimento das obrigas, determinar as responsabilidades que correspondan e empregar todos os mecanismos que permita a legalidade, pensando unicamente nas persoas ususarias e na mellora do servizo", declaró.