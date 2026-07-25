El histórico mesón de A Coruña que da el salto a Gadis con sus platos preparados: "La gente quiere cocinar menos"

La venta de comida preparada en los supermercados e incluso la instalación de locales de hostelería dentro de estas superficies se ha convertido en una tendencia. Una que, como suele ocurrir, suscita opiniones encontradas.

Para parte del sector de la restauración, esta nueva forma de consumo es una amenaza ante la que es difícil competir, mientras que para otros, como Javier Blanco, es el salvavidas que les ha permitido mantenerse en pie hasta ahora. "Con la pandemia de 2020 pasamos a cero ingresos de la noche a la mañana, íbamos todos a la ruina. Había mucha incertidumbre sobre el futuro. La única opción era envasar y enviar la comida y así empezamos", explica el copropietario de A Cepa, uno de los restaurantes más míticos de O Burgo.

Sus platos tradicionales, que los vecinos conocen desde 1982, se despachan ahora también online a toda España a través de lo que ha resultado ser una vía complementaria de negocio: A Cepa na Casa. Desde 2022, los coruñeses también pueden encontrarlos en hasta 25 supermercados Gadis, la cadena que ha llevado lo que empezó como una pequeña taberna en "una aldea de cuatro casas" a los estantes de las grandes superficies de compra.

Las elaboraciones "se hacen todas desde cero en el obrador artesanal" del mismo modo que en el propio restaurante, aunque "con otro volumen". De allí, se extienden a la franja metropolitana de A Coruña, "de Carballo, a A Laracha y hasta Ferrol", con atención especial a O Burgo, en cuyo Gadis han abierto hace apenas dos semanas su primera tienda takeaway.

Para Javier y su hermana Anabel -al frente del negocio desde principios de los 2000-, "la comida preparada es el futuro" y ellos solo siguen su estela. "Ahora la gente quiere cocinar menos y aprovechar mejor su tiempo. Es una medida que está muy instalada en las grandes ciudades y aquí acabará llegando", asegura el dueño de A Cepa, que aprovecha su nueva tienda en Gadis para despachar al peso "productos que no se prestan tanto al envasado, como el pollo o las patatas asadas".

Es una reconversión absoluta de un negocio tradicional que muchos aún recuerdan tal y como era en el siglo XX, con tan solo "diez mesas y taburetes de madera" que los propios tíos de Javier hicieron a mano. Su vino y su "jamón cortado a cuchillo" todavía se mantienen, pero A Cepa ha extendido sus ramas. Ahora está en O Burgo y, al mismo tiempo, en todas partes.

A Cepa, del negocio "para sobrevivir" a la cesta de la compra

Reconoce Javier que los últimos cinco o seis años han sido una auténtica vorágine, con "un estrés muy grande" y el reto diario "de levantarme con un problema y ver cómo lo resuelvo". Pero también ha tenido la alegría de hacer crecer el negocio que sus padres trabajaron desde el 85 y que sus tíos fundaron con una ambición muy simple: "Sobrevivir".

En el 82, las oportunidades de futuro escaseaban, especialmente en pequeñas localidades como O Burgo. El único foco de trabajo era la antigua fábrica de Cros -hoy una reliquia- que tuvo A Cepa como efecto colateral: "Daba trabajo a mucha gente y surgió la necesidad de un menú del día. Mis tíos vieron eso", cuenta Javier.

Hoy, él y Anabel siguen sirviendo esta carta diaria, pero han ido evolucionando a un modelo de restaurante con platos tradicionales para compartir, como el pulpo, el raxo o el salpicón de rape. Sus recetas se replican en A Cepa na Casa, donde los particulares se hacen con táperes a domicilio -"para dejarle a tus padres o a tus hijos y que solo tengan que calentárselo"- y, las empresas, con un catering para sus empleados.

La llamada para aterrizar en los supermercados de Gadisa no les sorprendió, porque "algo habíamos estado rumiando". "Somos personas muy vivas. Ellos buscaban un producto de kilómetro cero y su modelo encajaba con el nuestro", apunta el propietario, firme defensor de que la hostelería y la comida preparada "no son excluyentes". "Hay mucha polémica sobre esto, pero los medios de compra don distintos. Seguirá habiendo gente que vaya a los restaurantes y, los que quieran tomar algo rápido, irán a cogerlo. Lo que no puedes hacer es aleccionar al cliente. Si esto funciona, es porque la gente lo quiere".