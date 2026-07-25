Las obras en la plaza de Sagrada Familia de Culleredo generan quejas por daños en calles y escasa sombra

La plaza de la Sagrada Familia, en Vilaboa, Culleredo, es una de las piezas del puzzle de obras que se están llevando a cabo en el barrio. Pero la transformación en el entorno se ha encontrado con las quejas de los vecinos, que critican los desperfectos provocados en calles cercanas y la falta de sombra en la propia plaza.

Ricardo Vázquez, uno de los residentes de la zona, señala que las obras tienen como objetivo arreglar la plaza pero que a los vecinos no se les explicó qué iban a hacer ahí. "No sabemos por qué si lo que están haciendo es arreglar la plaza tocan las aceras de los edificios", dice y añade que "pusieron todas las aceras de piedra".

Un vecino señala algunos desperfectos de la obra de la plaza de la Sagrada Familia en Vilaboa / CASTELEIRO / LCO

La falta de información es de los aspectos que más molesta a los vecinos, a los que preocupa el impacto de la obra en el aparcamiento subterráneo situado debajo de la plaza. "Son todo dudas porque no nos enseñaron nada de lo que se quería hacer", denuncia Vázquez.

La reforma de esta plaza cuenta con un presupuesto de 613.000 euros y plantea la zona de uso exclusivamente peatonal en una plataforma única para promover la accesibilidad e integrar la plaza en el conjunto residencial. Las actuaciones de la zona incluirán también cubrir el parque infantil y situarlo en el entorno interior de la plaza para alejar a los menores de la carretera.

Recreación de la plaza Sagrada Familia en Vilaboa tras las obras / LOC

Las obras, sin embargo, han acabado afectando a otras calles. En la de A Cova han depositado buena parte del material por lo que el pavimento "se está rompiendo", destaca Vázquez. "Ya vemos mal que no nos arreglen la calle, pero por lo menos que no la estropeen más", critica.

La intervención también ha trasladado parte de las farolas a la plaza. "Los combinaron en la plaza y en A Cova se quedan tres. Si vas a cambiar las luces, tienes que cubrirlo todos", dice este vecino.

Menos sombra

Otro de los grandes cambios que critican es que la nueva plaza apenas tendrá lugares de sombra. "Para hacer las obras tuvieron que talar varios árboles, pero ahora es todo piedra. Al sol no hay quien aguante diez minutos y antes había un jardín", dice.

Una veintena de vecinos se reunieron esta semana con el BNG para trasladarles sus quejas por las obras y planean comenzar a recoger firmas para presentar en el pleno de septiembre, ya que no llegan al de la próxima semana. "Somos muchos los que estamos descontentos", apunta Vázquez.

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La obra de la plaza de Sagrada Familia completa el resto de actuaciones de humanización en la Avenida de Vilaboa, una renovación que ha supuesto una inversión superior a los 2,3 millones de euros.