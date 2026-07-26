Más de 20.000 artefactos pirotécnicos intervenidos en las fiestas del Apóstol de O Burgo y Arteixo

Más de 20.000 artefactos pirotécnicos han sido intervenidos por la Guardia Civil durante las fiestas patronales de O Burgo y Arteixo. La venta irregular de este material en casi una decena de puestos inspeccionados ha motivado la tramitación de cuatro denuncias por carecer de autorización e incumplir los requisitos de seguridad y normativa para su venta al público.

Efectivos de una Patrulla Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil de A Coruña llevaron a cabo un operativo de inspección y verificación en O Burgo y Arteixo durante las fiestas de Santiago Apóstol los días 23 y 24 de julio. El objetivo de estos controles era comprobar el cumplimiento de la normativa sobre el comercio, almacenamiento y distribución de material pirotécnico y garantizar la seguridad ciudadana, así como la integridad física de los asistentes.

Como resultado de las inspecciones realizadas en una decena de puestos ambulantes, los agentes detectaron irregularidades graves en la comercialización de estos productos y se incautaron de un total de 20.290 artefactos pirotécnicos de categoría F2, además de realizar cuatro denuncias por infracciones del reglamento de pirotecnia y cartuchería de la Ley de Protección Ciudadana.

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Las actuaciones instruidas y el material intervenido han sido trasladados a la autoridad administrativa competente en la Subdelegación del Gobierno en A Coruña.