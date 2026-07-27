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Antón Tenreiro toma posesión como concelleiro do BNG de Betanzos

O político, que foi edil de Oleiros durante máis dunha década, volve coa "ilusión e a forza daqueles tempos e coa idea de sumar para o cambio que Betanzos necesita"

Antón Tenreiro.

Antón Tenreiro. / LOC

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RAC

Betanzos

Antón Tenreiro Ferreiro tomará posesión no pleno do Concello de Betanzos deste mes de xullo, completando así o grupo municipal do BNG. O novo edil nacionalista conta cunha dilatada experiencia na política local, pois foi concelleiro en Oleiros durante máis dunha década, e tamén formou parte do organigrama da vicepresidencia da Xunta, dentro do consorcio de Igualdade e Benestar.

En palabras de Tenreiro, volverá á primeira liña política "coa ilusión e a forza daqueles tempos e coa idea de sumar para o cambio que Betanzos necesita”.

O BNG reforza o seu grupo a menos dun ano das eleccións municipais, co foco posto na "preocupante xestión económica, na perda paulatina de servizos e de liderado e na errática xestión do Goberno local", tal e como indica o grupo.

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Tenreiro amósase animado para traballar co fin de mellorar as cousas e ponse a disposición de toda a veciñanza de Betanzos para "cumprir coas súas necesidades".

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