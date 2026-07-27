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Hallan una ballena varada con signos de un posible ataque en la playa de Sabón, en Arteixo

Un particular dio el aviso al 112 Galicia minutos antes de las nueve de la mañana de este lunes. Ahora los servicios de emergencias, Salvamento Marítimo, Guardia Civil y la Cemma trabajan sobre el terreno

Aparece una ballena varada en la playa de Sabón, en Arteixo

Aparece una ballena varada en la playa de Sabón, en Arteixo

Gus de la Paz

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Candela F. Roldán

Arteixo

Una ballena ha aparecido varada en la mañana de este lunes en el litoral de Arteixo, lo que ha obligado a desplegar un amplio operativo de emergencia. Un particular dio la voz de alarma al 112 Galicia a las 8.40 horas tras localizar al cetáceo en la playa de Sabón.

Tras el aviso, la central del 112 movilizó de inmediato a los servicios de emergencias de Arteixo, la Policía Local, la Guardia Civil, efectivos de Salvamento Marítimo y a los especialistas de la Coordinadora para el Estudio de los Mamíferos Marinos (Cemma).

Efectivos de Salvamento Marítimo y del resto de los cuerpos desplegados se desplazaron hasta el lugar y trabajan a esta hora sobre el terreno para evaluar el estado del animal y gestionar las labores de asistencia.

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Y, aunque los técnicos de la Cemma deberán determinar las causas exactas del varamiento tras examinar al cetáceo, las primeras hipótesis apuntan a que pudo haber sido atacado previamente por otros animales marinos.

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