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Arteixo saca a licitación por un euro la gestión de la cafetería del centro social de Suevos

El contrato se fijará por un período inicial de dos años, con posibilidad de prórrogas anuales hasta alcanzar un máximo de cuatro años

Vista del centro social de Suevos.

Vista del centro social de Suevos. / LOC

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RAC

Arteixo

El Concello de Arteixo acaba de sacar a licitación la concesión para la explotación de la cafetería del centro social y cultural de Suevos, ubicado en el número 2 de la Rúa Cruceiro. La adjudicación se plantea no solo como una vía de dinamización comercial, sino como un proyecto de calado social orientado a reactivar la economía local, fomentar la creación de empleo y consolidar un punto de encuentro para el vecindario.

Para facilitar la viabilidad del negocio y garantizar el servicio a los vecinos, las bases establecen un canon mínimo de tan solo 1 euro al año. Esta medida responde a que el valor social de mantener abierto el espacio "prevalece sobre la rentabilidad económica que pueda obtener el adjudicatario", según detalla el Concello. El contrato se fijará por un período inicial de dos años, con posibilidad de prórrogas anuales hasta alcanzar un máximo de cuatro años.

Instalaciones modernas y equipadas

La cafetería se sitúa en la planta baja de un edificio moderno y recientemente reformado. Dispone de una superficie útil total de 143,15 metros cuadrados, distribuidos en una zona de comedor (77,80 metros), barra (13,80 metros), cocina (10,30 metros), almacén (22,90 metros) y una terraza al aire libre sobre la fachada principal (18,35 metros). Además, cuenta con accesos tanto independientes desde el exterior como desde el interior del propio centro.

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El profesional o empresa que resulte adjudicataria asumirá la gestión directa del local y del mobiliario municipal adscrito, con el compromiso de mantener las instalaciones —incluidos los aseos de la planta baja— en óptimas condiciones de limpieza y conservación para el desarrollo de las actividades cotidianas de la parroquia.

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