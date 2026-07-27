Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Retrasos de obras en viviendas por falta de personalAyudas a emprendedoresEl presupuesto de Turismo para las rutas nacionalesÚltima hora de los incendios en Madrid y ÁvilaFiestas en las comarcas en directoFiestas de María Pita en directo
instagramlinkedin

Cambre celebrará su Batalla de Bandas los días 4 y 5 de septiembre para elegir los grupos locales del Rock in Cambre

Un jurado especializado evaluará la calidad técnica, puesta en escena y originalidad, además de valorar el uso del gallego o la presencia femenina para seleccionar a los ganadores

The Rapants en la anterior edición del Rock in Cambre

The Rapants en la anterior edición del Rock in Cambre / LOC

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

RAC

Cambre

La Batalla de Bandas para escoger a los grupos locales de Cambre que se subirán al escenario del Rock in Cambre será los días 4 y 5 de septiembre en el auditorio del Parque da Igrexa. Las bandas participantes darán actuaciones de un máximo de 30 minutos y serán seleccionadas por un jurado especializado.

En el concurso podrán participar grupos musicales no solitas, de estilos de pop, rock y fusión. Las bandas no podrán superar el máximo de ocho integrantes y deberá contar, como mínimo, con una persona empadronada en Cambre desde hace por lo menos un año.

El jurado estará formado por tres personas de reconocido prestigio relacionadas con el mundo de la música. Este valorará la actuación en directo, evaluando aspectos como la calidad técnica e interpretativa, la puesta en escena y la comunicación con el público. Se valorará también la originalidad de la propuesta, la ejecución de temas propios, el uso de la lengua gallega, la participación femenina y la presencia de músicos jóvenes.

Los interesados deberán inscribirse en los registros del Concello de Cambre, bien presencialmente o a través de la sede electrónica, y acompañarlo de la ficha artística y la documentación recogida en las bases.

La alcaldesa, Diana Piñeiro, destacó que "esta primeira Batalla de Bandas nace para ofrecer unha oportunidade real aos grupos da nosa contorna, darlles visibilidade e permitirlles formar parte dun festival tan importante e arraigado no municipio como o Rock in Cambre".

El cartel

Los ganadores se sumarán al cartel del 25 y 26 de septiembre, que cuenta con grupos como Boikot, Biznaga, Carlangas e Me Fritos and the Gimme Cheetos.

Noticias relacionadas

El Rock in Cambre también tendrá a Medina Azahara como gran cabeza de cartel. La conocida banda andaluza ofrece en Cambre el único concierto de Galicia dentro de la gira de despedida Todo tiene su fin.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Uno de los mercadillos más grandes de Galicia está a 20 minutos de A Coruña: 500 puestos de ropa, comida y flores perfectos para visitar cada 15 días
  2. El histórico mesón de A Coruña que da el salto a Gadis con sus platos preparados: 'La gente quiere cocinar menos
  3. Seis días de fiesta con París de Noia: así es la macroverbena a 10 minutos de A Coruña que arranca este miércoles
  4. Así es 'la playa más envidiada' de la Guía Repsol a media hora de A Coruña: mil pinos, merendero y aguas que parecen una piscina
  5. Luz verde ambiental a la macroampliación de 22 millones de euros que Profand prevé en su planta de Cambre
  6. Sale a la venta por 1,1 millones de euros un histórico inmueble hostelero en el casco antiguo de O Burgo, en Culleredo
  7. Más de 20.000 artefactos pirotécnicos intervenidos en las fiestas del Apóstol de O Burgo y Arteixo
  8. A Laracha, el gran polo del eclipse en la comarca de A Coruña: más de 7.000 plazas que rozan la capacidad conjunta del área metropolitana

Cambre celebrará su Batalla de Bandas los días 4 y 5 de septiembre para elegir los grupos locales del Rock in Cambre

Cambre celebrará su Batalla de Bandas los días 4 y 5 de septiembre para elegir los grupos locales del Rock in Cambre

Hallan una ballena varada con signos de un posible ataque en la playa de Sabón, en Arteixo

Hallan una ballena varada con signos de un posible ataque en la playa de Sabón, en Arteixo

La Valedora insta al Concello de Culleredo a facilitar información a los vecinos de Monte Alfeirán

La Valedora insta al Concello de Culleredo a facilitar información a los vecinos de Monte Alfeirán

Más de 20.000 artefactos pirotécnicos intervenidos en las fiestas del Apóstol de O Burgo y Arteixo

Más de 20.000 artefactos pirotécnicos intervenidos en las fiestas del Apóstol de O Burgo y Arteixo

Betanzos modificará la ordenanza del taxi para que el servicio se preste las 24 horas

Betanzos modificará la ordenanza del taxi para que el servicio se preste las 24 horas

Curtis regresa a principios del siglo XX con la Feira 1900

Curtis regresa a principios del siglo XX con la Feira 1900

El Concello desvela irregularidades en el servicio de atención domiciliaria de Cambre: informes caducados y "rotación excesiva"

El Concello desvela irregularidades en el servicio de atención domiciliaria de Cambre: informes caducados y "rotación excesiva"

Curtis rescata su guarnicionería para la Feria 1900 con fines solidarios

Curtis rescata su guarnicionería para la Feria 1900 con fines solidarios
Tracking Pixel Contents