Cambre celebrará su Batalla de Bandas los días 4 y 5 de septiembre para elegir los grupos locales del Rock in Cambre

La Batalla de Bandas para escoger a los grupos locales de Cambre que se subirán al escenario del Rock in Cambre será los días 4 y 5 de septiembre en el auditorio del Parque da Igrexa. Las bandas participantes darán actuaciones de un máximo de 30 minutos y serán seleccionadas por un jurado especializado.

En el concurso podrán participar grupos musicales no solitas, de estilos de pop, rock y fusión. Las bandas no podrán superar el máximo de ocho integrantes y deberá contar, como mínimo, con una persona empadronada en Cambre desde hace por lo menos un año.

El jurado estará formado por tres personas de reconocido prestigio relacionadas con el mundo de la música. Este valorará la actuación en directo, evaluando aspectos como la calidad técnica e interpretativa, la puesta en escena y la comunicación con el público. Se valorará también la originalidad de la propuesta, la ejecución de temas propios, el uso de la lengua gallega, la participación femenina y la presencia de músicos jóvenes.

Los interesados deberán inscribirse en los registros del Concello de Cambre, bien presencialmente o a través de la sede electrónica, y acompañarlo de la ficha artística y la documentación recogida en las bases.

La alcaldesa, Diana Piñeiro, destacó que "esta primeira Batalla de Bandas nace para ofrecer unha oportunidade real aos grupos da nosa contorna, darlles visibilidade e permitirlles formar parte dun festival tan importante e arraigado no municipio como o Rock in Cambre".

El cartel

Los ganadores se sumarán al cartel del 25 y 26 de septiembre, que cuenta con grupos como Boikot, Biznaga, Carlangas e Me Fritos and the Gimme Cheetos.

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