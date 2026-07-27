Cuatro días de gastronomía y música en las fiestas de Lorbé en Oleiros

Los productos gallegos serán los protagonistas de las fiestas de Lorbé en Oleiros. Las celebraciones arrancarán este jueves y durarán cuatro días, en los que en cada jornada se celebrará un producto de la gastronomía gallega.

El jueves empezarán con la Festa da Navalla e da Sidra a las 19.00 horas, seguida a las 22.30 horas de una verbena de la mano de Los Satélites. El viernes 31 de julio será el turno de la Festa da Cigala e da Cervexa a la misma hora que la jornada anterior, seguida por la actuación de la orquesta Fania Blanco.

Tanto el sábado como el domingo habrá procesiones de la Virgen del Carmen. El sábado la procesión será a las 17.30 horas con la salida de la capilla hacia el puerto acompañada por la agrupación de gaitas A Marola. Cuando lleguen se dará la misa solemne y se procederá a la procesión marítima. A las 19.00 horas comenzará la Festa do Polbo y el sábado terminará con la música de la orquesta Marbella.

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El domingo la procesión empezará a las 13.00 horas y terminará en el Campo da Festa. La Festa do Mexillón arrancará a las 19.00 horas y el grupo Tania Veiras será el encargado de cerrar las fiestas.