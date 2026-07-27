Casi dos minutos de oscuridad total: los 5 puntos de A Coruña donde más durará el eclipse de 2026

El eclipse total que podrá verse este 12 de agosto en A Coruña se ha convertido en el fenómeno astronómico del año. Uno que no volverá a repetirse en la ciudad este siglo y que ya ha agotado plazas en los hoteles e incluso en ciertos restaurantes con vistas al mar como Árbore da Veira.

Pero la urbe no será el lugar de la provincia donde más durará la fase de cobertura absoluta o, lo que es lo mismo, el punto desde el que se pueda observar durante más tiempo a la Luna cubriendo por completo al astro rey. Según indican los datos del Observatorio Astronómico Nacional (OAN), las cifras en función del municipio que se escoja pueden llegar a variar drásticamente: desde los 16 segundos de puntos como Touro hasta el minuto y 47 segundos de Mañón.

En la ciudad herculina, este momento de plenitud durará un minuto y 16 segundos, una cifra suficiente para disfrutar del eclipse, aunque no la máxima. Si uno se quiere deleitar con este fenómeno el mayor tiempo posible, valdrá la pena desplazarse poco más de una hora desde la urbe para encontrar los puntos exactos en los que la oscuridad se prolongue más este 2026.

Mañón, el lugar de A Coruña donde más durará el eclipse

Atendiendo a las cifras contempladas por el OAN en sus tablas por municipios, el lugar de A Coruña en el que más durará la plenitud del eclipse será Mañón, situado a apenas una hora y 10 minutos de la urbe. Allí, el evento celeste comenzará a las 19.30 horas y terminará a las 21.21 horas, alcanzando su máximo a las 20.27 horas.

Vista desde Estaca de Bares, en Mañón. / Turismo de Galicia

La fase de cobertura total, sin embargo, no durará todo este tiempo, ya que la Luna se irá 'desplazando' sobre el astro rey. El inicio de la totalidad será a las 20.26 y 38 segundos y terminará a las 20.28 y 25 segundos, lo que supone un minuto y 47 segundos de oscuridad absoluta.

Pero este municipio no será solo uno de los mejores puntos de A Coruña para observar el eclipse. Estaca de Bares, uno de sus enclaves más icónicos y el más septentrional de toda la Península Ibérica, será también uno de los primeros lugares de Galicia en los que se verá este fenómeno astronómico único, convirtiéndolo en el observatorio ideal para los coruñeses más impacientes.

Cariño, el eclipse a 600 metros de altura

El pueblo de Cariño será otro de los municipios privilegiados que puedan gozar de la totalidad durante más tiempo. Los visitantes que se acerquen hasta allí tendrán un minuto y 44 segundos de oscuridad plena, desde las 20.26 horas y 40 segundos hasta las 20.28 horas y 24 segundos.

El eclipse en sí empezará y finalizará con apenas unos segundos de diferencia con respecto a Mañón y al del resto de los municipios coruñeses con una fase absoluta más extensa. Se espera que muchos de los curiosos que acudan para verlo se acerquen a algunos de los miradores más emblemáticos del pueblo, como los acantilados de Vixía da Herbeira, con 615 metros de altitud.

Este promontorio de la sierra de A Capelada mantiene una vista limpia sobre el mar y promete vistas espectaculares del atardecer el día del evento. Conviene, eso sí, tener cuidado con la niebla, un compañero habitual en la zona incluso en los días de verano.

Ortigueira, ver morir el sol desde el banco más bonito del mundo

Muy cerca de Cariño -y a una hora y cuarto de A Coruña- se encuentra el concello vecino de Ortigueira, en el que la totalidad del eclipse durará un minuto y 43 segundos. La totalidad dará inicio a las 20.26 horas y 46 segundos y terminará a las 20.28 horas y 29 segundos, siempre según datos de la OAN y de la página habilitada por la Xunta de Galicia con motivo del evento.

Las playas serán uno de los lugares más escogidos para disfrutar del evento astronómico y el propio Ayuntamiento ha anunciado la organización de actividades en sus arenales para exprimir al máximo esa tarde mágica. Otro de los enclaves que recomienda es el banco de Loiba, conocido como el más bello del mundo, y que el Concello de Ortigueira ha calificado como "uno de los mejores lugares de Europa para ver el eclipse solar total del 12 de agosto".

Cerdido, más de un minuto y medio de espectáculo

Otro de los sitios de A Coruña para gozar del eclipse de este 12 de agosto es Cerdido, a una hora escasa de la urbe. Allí la duración será de un minuto y 40 segundos, con el máximo a las 20.27 horas y 46 segundos.

Al no contar con arenales, los sitios recomendados para ver el eclipse de 2026 en este municipio serán puntos elevados con una vista despejada hacia el oeste, por donde se pondrá el sol al caer la tarde. La Iglesia de San Martiño, a más de 100 metros sobre el nivel del mar, es una alternativa si se desea contemplar el evento desde este punto de la provincia.

Cedeira, el eclipse como broche de un día de playa

Además de por su belleza -un reclamo habitual cada agosto para los turistas-, Cedeira destacará este verano por su posición privilegiada para disfrutar del eclipse. En total, la fase de plenitud se extenderá un minuto y 39 segundos, que tanto cedeireses como visitantes podrán observar justo en medio del programa de fiestas de la localidad marinera.

Desde A Coruña, se necesita solo una hora para acercarse a este pueblo, famoso por su pastelón -una empanada hojaldrada con una receta única- y sus hermosas playas. Precisamente una de ellas, la de A Magdalena, promete convertirse en el punto de observación predilecto del eclipse, que muchos presenciarán tras un largo día disfrutando de la arena y de las tranquilas aguas de este rincón costero.