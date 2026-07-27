Sada y Bergondo reclaman a la Xunta su inclusión en el área metropolitana de taxis de A Coruña

Sada y Bergondo exigirán a la Xunta integrarse en el área metropolitana de servicio de taxis de A Coruña, en la que actualmente están las localidades de A Coruña, Arteixo, Cambre, Culleredo y Oleiros. Los gobierno locales ambos municipios llevarán a sus respectivos plenos una moción para formar parte del ente supramunicipal al considerar "injustificada" su exclusión del proyecto inicial.

Los ejecutivos de Bergondo y Sada considera que la creación de esta área de prestación conjunta supone una "gran oportunidad" para eliminar barreras administrativas, reducir los desplazamientos en vacío y solucionar las necesidades reales de movilidad.

En ambos municipios los propios profesionales del sector del taxi han señalado que una parte "muy importante" de sus servicios diarios tienen como destino la ciudad de A Coruña. Con la normativa actual, dicen, no pueden recoger a nuevos viajeros en el trayecto de regreso, una limitación que incrementa notablemente los costes de explotación y reduce la disponibilidad de vehículos.

Un área metropolitana "a dúas velocidades"

En las mociones se argumenta que estos dos municipios mantienen una "estrecha relación funcional" con la ciudad y su entorno inmediato. Sin embargo, con la exclusión de esta entidad los gobiernos locales de Sada y Bergondo creen que se está configurando "un área metropolitana a dúas velocidades". Denuncian que esto no es un "hecho aislado" y recuerdan que en los últimos años han quedado fuera de debates como la planificación del transporte público universitario.

Los ejecutivos de Bergondo (conformado por el Partido Socialista y Alternativa dos Veciños) y Sada (Sadamaioría) apuntan que no quieren una excepción ni un "trato privilegiado", sino que se les apliquen los mismos criterios que al resto de municipios que sí conforman el área metropolitana de taxi.

"A mobilidade da cidadanía non entende de fronteiras administrativas e, por iso, tampouco debería facelo a planificación dos servizos públicos cando existe unha realidade funcional compartida", concluye el texto que defenderán los gobiernos locales.

Últimos avances

El área metropolitana del taxi ya cuenta con el sí de Arteixo y A Coruña. En consecuencia, Arteixo ha paralizado su propia ordenanza del taxi, a la espera de que la Xunta exponga las normas que regirán este sector en los cinco municipios originales.

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Por su parte, el Concello de A Coruña se reunió con las dos asociaciones mayoritarias del taxi en la ciudad, RadioTaxi y TeleTaxi, para un primer diálogo de un proyecto que todavía está en una fase muy inicial. El Ayuntamiento expresó tras la reunión que existe una "total sintonía" para avanzar en la regulación, mientras que las asociaciones quedarán pendientes de los borradores que se vayan redactando.