La Valedora insta al Concello de Culleredo a facilitar información a los vecinos de Monte Alfeirán

La Valedora do Pobo instó al Concello de Culleredo a facilitar información a los vecinos de Monte Alfeirán después de que estos denunciaran que no habían tenido acceso al expediente de obras ni al proyecto de urbanización de la calle Eduardo Pondal con Rosalía de Castro.

En el escrito remitido a la Valedora en 2025, los vecinos indican que llevan "mucho tiempo" intentando reunirse con los técnicos del Ayuntamiento para "dar respuesta y solución a los problemas de zona urbana de Monte Alfeirán", entre ellos el arreglo de calles, ampliaciones seguridad viaria o plaza del Mirador. "Siempre usan el silencio o excusa de falta de personal para no hacer ni informar nada", denuncian.

Entre otros asuntos critican la falta de urbanizar de viales públicos, falta de mantenimiento y "obras alegales" que perjudican a los residentes y que están sin respuesta. La entidad indica además que no puedo acceder al expediente de las obras de la calle Eduardo Pondal con Rosalía de Castro, a pesar de los escritos presentados.

No es la primera vez que los vecinos de este núcleo de A Zapateira denuncian el "abandono" por parte del Concello. En años anteriores han pedido más atención con los desbroces y exigían la mejora de los accesos por las calles Otero Pedraio y Rúa Xafonte, que “están muy mal” y resultan “peligrosos”, señalaban.

El Concello licitó a finales de 2024 por unos 485.000 euros las obras de renovación de los viales en Monte Alfeirán, con intervenciones para ampliar los carriles a 2,5 metros y "dejar el resto de la plataforma para el recorrido peatonal", además de habilitar 16 nuevos pasos de cebra.

Los vecinos se concentraron en febrero de este año para denunciar el resultado de estas obras.

El Concello responde

El Ayuntamiento responde al organismo público detallando que "no consta tramitado expediente administrativo bajo tal denominación o que coincide con el contenido literal de la solicitud formulada por la Asociación de Vecinos". El Concello añade que los interesados pueden volver a reformular la petición con "mayor precisión" para localizar correctamente el expediente.

La Valedora, sin embargo, señala que "no se informa si hubo alguna reunión con la asociación o si se les remitió alguna información". El organismo autonómico recuerda los preceptos legales que amparan la participación ciudadana y destaca que "uno de los instrumentos decisivos para que la participación sea real y efectiva es la existencia de un asociacionismo vigoroso". Apunta también que estas desempeñan un "papel fundamental" en la actividad social.

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Ante esta situación la Valedora emite un recordatorio de deberes legales e indica que Culleredo "debe responder expresamente" a las solicitudes de información y que lo haga cuanto antes posible. Culleredo todavía no ha respondido a la aceptación de la resolución.