Coirós estrena el Meigas Fora Fest con seis bandas de la comarca
El festival, que se celebra como parte de las fiestas del Santísimo Sacramento, busca convertirse en un referente de la música cañera en la comarca
Komando Kombate, Trapallada, Scarecröw, The Eskarallas, Perpetual y Demenzia Sozial serán los grupos de música que participarán en la primera edición del Meigas Fora Fest, en Coirós.
El festival entra dentro de las fiestas del Santísimo Sacramento, que comenzarán este viernes, y tiene como objetivo "convertirse en un referente de la música cañera en la comarca".
Este viernes las celebraciones arrancarán con una gran churrascada a las 20.30 horas y una verbena amenizada por el grupo CINEMA y DJ Takesound. Durante el descanso de la verbena se llevará a cabo un sorteo con un premio de 300 €.
Las bandas de rock tocarán el sábado en el Campo da Feira a partir de las 19.30 horas, aunque antes, a las 12.30 horas, podrán disfrutar de una sesión vermú de la mano de Andrés Solórzano. Las celebraciones cerrarán con un concierto del grupo Los Platinos el domingo.
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