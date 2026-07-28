La Comisión pola Memoria pide la intermediación de la Xunta ante las limitaciones de acceso al pazo de Meirás

El Estado es propietario desde hace cinco años y medio del pazo de Meirás. Lo fue primero de forma provisional, tras la sentencia de primera instancia que decretó que la antigua residencia del dictador era patrimonio público. Y, ahora, como titular de pleno derecho, al amparo del histórico fallo del Supremo del pasado marzo que arrebató de forma definitiva este baluarte del franquismo a los herederos de Franco.

El Gobierno central atesora desde el 10 de diciembre de 2020 las llaves de As Torres y se da la paradoja de que, desde entonces, las visitas a este Bien de Interés Cultural son mucho más limitadas. Los itinerarios se limitan a los jardines y los visitantes solo pueden asomarse al vestíbulo del pazo y de la capilla.

El Ejecutivo justificó esta racanería en los recorridos por la necesidad de acometer obras de mejora para garantizar la seguridad de los visitantes. Y sigue sin fijar plazos para la apertura total de este BIC ni para reactivar las negociaciones para avanzar en su resignificación y dotar a la antigua residencia veraniega de Franco de nuevos contenidos.

El pazo de Meirás sigue en un limbo administrativo a pesar de las solemnes promesas de resignificación realizadas por el Gobierno y de las reiteradas quejas de los memorialistas y de administraciones como el Concello de Sada, que envió el 10 de mayo una carta al Gobierno para instarle a mover ficha. Una misiva que ni siquiera recibió respuesta.

Ante la falta de avances, la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica solicita la intervención de la Xunta de Galicia. Los memorialistas instan en concreto a la Consellería de Cultura a mover ficha ante el "incumplimiento constante de la Lei de Patrimonio Cultural", que obliga a abrir al público los Bienes de Interés Cultural al menos cuatro días al mes. "Sorprende que agora que o pazo de Meirás é un ben público a todos os efectos, sexa precisamente a etapa na que máis limitacións se dan á visita pública, o que contrasta coa etapa anterior na que os herdeiros do ditador Franco eran propietarios formais deste ben", critica el colectivo en un comunicado remitido a los medios.

Los memorialistas no ocultan su disgusto ante el hecho de que sea ahora el Estado el que incumpla las normas de modo "reiterado" y lamentan la "sorprendente inacción" de la Xunta "no exercizo das súas competencias e obrigas en materia de patrimonio cultural".

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La comisión reclama nuevamente la reactivación de las comisiones de trabajo previstas en el protocolo suscrito en 2021 para dar pasos en la "normalización democrática" del pazo de Meirás y convertir As Torres "en un espazo real de memoria".