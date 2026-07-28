El Concello de Cambre licita la producción del Rock in Cambre por casi 250.000 euros

El Concello de Cambre ha sacado a licitación el contrato para la producción artística del Rock in Cambre, con un presupuesto de casi 250.000 euros (IVA incluido).

La empresa adjudicataria tendrá que comprometerse a que los grupos anunciados (Medina Azhara, Boikot, Biznaga, Carlangas y Me Fritos and the Gimme Cheetos) estén disponibles para actuar el 24 y 25 de septiembre en Cambre y abonar todos los gastos derivados de la actuación de los artistas: hospedaje, manutención, seguros sociales o caché artístico. La compañía que se haga cargo del contrato también se compromete a sustituir a un artista de "características equivalentes" en caso de que, por fuerza mayor, alguno de los programados no pueda actuar.

El pliego de condiciones también detalla los cachés a pagar a cada uno de los artistas. El cabeza de cartel, Medina Azahara, que actuará en Cambre como única fecha en Galicia durante su gira de despedida, cuenta con un caché de 30.000 euros, mientras que Boikot recibirá 16.000. El caché de Biznaga asciende a los 15.000 euros, el de Carlangas a los 12.000 y el de Me Fritos and the Gimme Cheetos a los 7.000 euros. Las agrupaciones locales elegidas en la Batalla de Bandas el 4 y 5 de septiembre recibirán unos 950 euros por actuación.

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El Concello de Cambre, con el objetivo de "consolidar la audiencia en este formato largo" dobla el alcance de la campaña de difusión y merchandising en el área metropolitana de A Coruña. La adjudicataria tendrá que hacerse cargo de la producción hasta 1.500 camisetas y 1.000 carteles, además de 200 bolsas de tela, 150 pulseras y la producción audiovisual de un After Movie oficial.