El Concello de Cambre licita la producción del Rock in Cambre por casi 250.000 euros
El Concello busca "consolidar la audiencia" del festival doblando el alcanza de la campaña de difusión y merchandising
El Concello de Cambre ha sacado a licitación el contrato para la producción artística del Rock in Cambre, con un presupuesto de casi 250.000 euros (IVA incluido).
La empresa adjudicataria tendrá que comprometerse a que los grupos anunciados (Medina Azhara, Boikot, Biznaga, Carlangas y Me Fritos and the Gimme Cheetos) estén disponibles para actuar el 24 y 25 de septiembre en Cambre y abonar todos los gastos derivados de la actuación de los artistas: hospedaje, manutención, seguros sociales o caché artístico. La compañía que se haga cargo del contrato también se compromete a sustituir a un artista de "características equivalentes" en caso de que, por fuerza mayor, alguno de los programados no pueda actuar.
El pliego de condiciones también detalla los cachés a pagar a cada uno de los artistas. El cabeza de cartel, Medina Azahara, que actuará en Cambre como única fecha en Galicia durante su gira de despedida, cuenta con un caché de 30.000 euros, mientras que Boikot recibirá 16.000. El caché de Biznaga asciende a los 15.000 euros, el de Carlangas a los 12.000 y el de Me Fritos and the Gimme Cheetos a los 7.000 euros. Las agrupaciones locales elegidas en la Batalla de Bandas el 4 y 5 de septiembre recibirán unos 950 euros por actuación.
El Concello de Cambre, con el objetivo de "consolidar la audiencia en este formato largo" dobla el alcance de la campaña de difusión y merchandising en el área metropolitana de A Coruña. La adjudicataria tendrá que hacerse cargo de la producción hasta 1.500 camisetas y 1.000 carteles, además de 200 bolsas de tela, 150 pulseras y la producción audiovisual de un After Movie oficial.
- Uno de los mercadillos más grandes de Galicia está a 20 minutos de A Coruña: 500 puestos de ropa, comida y flores perfectos para visitar cada 15 días
- El histórico mesón de A Coruña que da el salto a Gadis con sus platos preparados: 'La gente quiere cocinar menos
- Hallan una ballena varada de 12 metros en la playa de Sabón, en Arteixo
- Casi dos minutos de oscuridad total: los 5 puntos de A Coruña donde más durará el eclipse de 2026
- Así es 'la playa más envidiada' de la Guía Repsol a media hora de A Coruña: mil pinos, merendero y aguas que parecen una piscina
- Luz verde ambiental a la macroampliación de 22 millones de euros que Profand prevé en su planta de Cambre
- Rasit Picallos, surfista que ayudó en las labores de rescate de la ballena de Arteixo: 'Ella sabía que la estábamos auxiliando
- Sale a la venta por 1,1 millones de euros un histórico inmueble hostelero en el casco antiguo de O Burgo, en Culleredo