Dimite el concejal del PP de Betanzos José Manuel Manso por "razones personales"

Nueva dimisión en el PP de Betanzos. Tras la salida en 2024 de Vanessa Seijo y el paso de Pablo Villaverde y Manuel Martínez a no adscritos, es ahora el edil José Manuel Manso Naveira el que da un paso atrás. Lo hace, explica la formación, por «razones personales» tras su reciente jubilación. «Se encuentra en una etapa vital diferente y no podemos más que agradecerle el compromiso y dedicación durante estos últimos años», reconoce la portavoz del PP, Cecilia Vázquez.

Manso es concejal del PP de Betanzos desde el pasado mandato y será sustituido por la candidata que ocupaba el puesto número 11, Ana Gómez, muy conocida en el municipio brigantino por su papel activo en asociaciones como SOS Betanzos Hostelería y la ANPA O Carregal.