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Una empresa de Culleredo diseña una cafetería en Ámsterdam para la marca de lujo Karl Lagerfeld

La empresa coruñesa, que cuenta con 1.000 profesionales y actividad en más de 90 países, materializa la identidad de la reconocida firma en un nuevo concepto de café de especialidad

Kimak, detrás del diseño del primer café de marca Karl Lagerfeld

Kimak, detrás del diseño del primer café de marca Karl Lagerfeld / LOC

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RAC

Detrás del primer café de Karl Lagerfeld que se inaugura estos días en Ámsterdam con cientos de personas haciendo cola, se encuentra una empresa de Culleredo que cuenta con más de 1.000 profesionales y con actividad en más de 90 países.

Con un modelo de negocio desarrollado desde la localidad coruñesa para reconocidas marcas internacionales, Kimak trabaja en proyectos de retail y hospitality que van desde el diseño, al montaje de grandes espacios, la ingeniería o la fabricación.

Primer Karl Lagerfeld Café de Ámsterdam.

Interior del primer Karl Lagerfeld Café de Ámsterdam. / LOC

Su último proyecto traslada el universo estético de Karl Lagerfeld al mundo del café de especialidad a través de una combinación de materiales, detalles y acabados para materializar la identidad de una de las firmas de lujo más reconocidas del mundo.

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Kimak incorpora el desarrollo de este nuevo Café Ámsterdam de Karl Lagerfeld a sus más de tres décadas de trayectoria internacional que la han llevado a ejecutar cada año cientos de espacios comerciales, hoteles y restaurantes para grandes marcas.

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