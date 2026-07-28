El pueblo a 40 minutos de A Coruña para darse un festín de marisco desde 5 euros este agosto: mejillones y más de 1.000 kilos de comida con música en directo

Si hay algo de cuya calidad no se puede dudar en Galicia, eso es de la comida. Y es por eso por lo que existen tantas fiestas gastronómicas dedicadas a ensalzar los platos del territorio.

Uno de los más famosos son los mariscos que se pescan en sus costas y que tienen este mes de agosto una fiesta en su honor a tan solo 40 minutos de A Coruña. Allí, en un pintoresco pueblo de la comarca de Ferrol, se servirán entre el sábado 8 y el domingo 9 más de 1.400 kilos de comida, entre la que se incluyen tanto los productos del mar como otras recetas típicas gallegas como el churrasco o la empanada.

Se trata de la Festa do Marisco de Mugardos, una villa marinera que repite en cita gastronómica tras la reciente celebración de su XXXIV Festa do Polbo. El segundo fin de semana de agosto, quienes visiten la localidad podrán volver a darse un banquete a precios populares, con mejillones desde cinco euros, música en directo y una carpa habilitada con mesas y sillas para disfrutar de los platos cómodamente.

En la Fiesta del Marisco de Mugardos se prepararán cerca de 600 kilos de mejillones. / Marta G. Brea

La XII Festa do Marisco de Mugardos, dos días de celebración para comer hasta hartarse

La Fiesta del Marisco de Mugardos es una cita ya consolidada en el territorio que celebra este 2026 su XII edición. El festejo, organizado por el Club do Mar del municipio, contará este año con hasta seis tipos de raciones diferentes para llenar el estómago tanto durante la comida y la cena del sábado 8 de agosto como en el almuerzo del domingo 9.

Según indica el presidente de la agrupación, Pablo Robatto, entre ambas fechas se preparán más de 1.450 kilos de comida. Se podrá disfrutar del marisco desde un precio de cinco euros en el caso de los mejillones -de los que habrá alrededor de 600 kilos-, el único plato que se repetirá en el menú de ambas jornadas.

El sábado, el banquete podrá complementarse con 200 kilos de cigalas, otros 200 de navajas y cerca de 450 kilos de churrasco y chorizo. El precio de estos platos será de 12 euros por ración, muy cerca de los 16 euros que costará el pulpo con cachelos y pan que se repartirá para comer el domingo 9.

El cartel de la XII Festa do Marisco de Mugardos de 2026. / Club do Mar de Mugardos

Ese día, los asistentes disfrutarán también de una deliciosa empanada de atún a tres euros, de la que se distribuirán alrededor de 300 raciones. Quienes acudan podrán comer hasta hartarse o hasta fin de existencias en la carpa situada junto a O Cantón de Cora, que funcionará desde las 13.00 horas a la comida y desde las 20.00 horas a la cena y que dispondrá este año de mesas y sillas para sentarse tal y como demandaban los vecinos.

Música en directo para acompañar los platos

Además de ponerse las botas con los productos del Atlántico, esta fiesta del área coruñesa contará con música en directo para amenizar el ambiente. El sábado a las 12.00 horas actuará DJ Mike y, a las 20.30 horas, le seguirá el grupo de pop-rock La Promesa.

En la jornada del domingo, el protagonista será una formación de O Seixo, el grupo As Pías, que comenzará su concierto a las 12.00 horas. A las 13.00 horas, DJ Mike volverá a escena para pinchar su lista de hits y ponerle el broche al XII aniversario de la fiesta mugardesa por todo lo alto.

Desde el Club del Mar de Mugardos indican que pronto estarán listos los tiques para iniciar el proceso de venta anticipada en el estanco de Lupe, Honolulu y la cantina del club. La venta regular tendrá lugar dos días antes en las instalaciones de la propia organización y también podrán adquirirse las entradas el mismo día del evento desde las 12.00 horas.