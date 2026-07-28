La huella ambiental de las fiestas: voluntarios recogen más de 50 kilos de basura en la ría de O Burgo

Tras las fiestas de O Burgo queda la resaca, no solo del alcohol, sino también ambiental. Las redes sociales se llenaron de imágenes de toda la basura que había quedado en la orilla de Culleredo tras el primer día de las celebraciones del Apóstol, lo que motivaron al Grupo Naturalista Hábitat a organizar una recogida de basura en la ría de O Burgo.

"Organizamos aquí esta actividad hoxe, o día que rematan unas festas. Aínda que o facemos con este motivo, lixo, desgraciadamente, hai sempre ", señala la bióloga de Hábitat, Atocha Ramos. El Concello de Culleredo ya había organizado dispositivos de limpieza en su orilla tras de las imágenes del botellón, así como otras acciones preventivas y de concienciación, por lo que el grupo decidió actuar en la orilla contraria, en O Temple, Cambre, con la previsión de que las mareas arrastrarían los residuos a esta zona.

La iniciativa entra dentro del "Estudo e divulgación do medio mariño e costeiro no GALP GA Sur", explican, y está financiada por fondos europeos y la Xunta de Galicia. "Dentro deste proxecto temos previstas accións de limpeza e de coidado do medio natural, ademáis da eliminación de invasoras, charlas e outras accións divulgativas", explica la bióloga.

Una decena de voluntarios

Un total de diez voluntarios se presentaron temprano por la mañana para comenzar la recogida de basura sin tener que luchar demasiado con las altas temperaturas previstas para la jornada del martes.

Una de las voluntarias recoge restos de la basura en la orilla de O Temple / Gus de la Paz

Entre ellos, estaba Valentín, un emigrado suizo que lleva unos años viviendo en Galicia. "Llevo tres años aquí viviendo y me gusta mucho el mar y suelo estar nadando o surfeando, y veo todas las mierdas. La gran cantidad de estas vienen de los ríos y de las rías, por eso estamos aquí para recoger las cosas antes de que acaben en el mar", destaca. El objetivo, insiste el voluntario, es "dejarlo más limpio y más bonito, las rías son algo que todos usamos".

Miguel, estudiante de la FP de Nauticopesquera, afirma que "me sienta muy mal cuando veo que se tiran tantas cosas al mar". "Me veo obligado a intentar remediarlo lo máximo posible", añade el estudiante.

Limpieza ambiental en la ría do Burgo / Gus de la Paz

También Martina, que se encuentra haciendo prácticas con el grupo naturalista, participó en la actividad y se mostró sorprendida por la cantidad de basura" que habían encontrado tan solo en la media hora de la limpieza. "Los compañeros ya han rellenado varios capachos", destaca.

Luz, en cambio, explica que ella se metió en el voluntariado por su hija, que le inculcó la importancia de limpiar los ríos y mares y concienciar a la gente de que "todo lo que se tira al mar vuelve a nosotros a través de la comida". "Es muy importante que mantengamos los mares y el entorno limpio, no solo por nuestro bien sino por el bien del ecosistema que nos rodea, porque dependemos del para nuestra supervivencia", dice.

Más de 50 kilos de basura

Tras varias horas de recogida, limpieza y después de la catalogación, Hábitat explicó que habían recogido 50,1 kilos en total de residuos, más varios voluminosos que no pudieron pesar en el lugar. Los voluntarios se encontraron mayoritariamente con plástico procedente de vasos, botellas y envoltorios, que sumó unos 19,5 kilos; seguido por 7,5 kilos de vidrio sobre todo de botellas; restos textiles con calzado, gorros y otra ropa, que pesaron 7 kilos, o restos de materiales de pesca como redes o cabos, que sumaron 6 kilos en total.

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Un capacho con los restos de plástico encontrados durante la limpieza de la ría de O Burgo / Gus de la Paz

Entre los voluminosos que encontraron estaban tres sillas, una rueda de bicicleta, un carrito de supermercado y una tabla de aglomerado. El resto de los residuos incluían 180 colillas, varias varillas de pirotecnia y trozos de cartón, entre otros.