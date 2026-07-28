La Plataforma Stop Biogás A Laracha convoca una peregrinación popular en contra del proyecto de la planta de Soandres
La Plataforma advierte que preocupación por la sequía se suma al impacto de la macroplanta planeada en la parroquia
La Plataforma Stop Biogás A Laracha organiza una peregrinación popular en contra del proyecto de macroplanta de biogás en la parroquia de Soandres. La comitiva saldrá este miércoles 29 de julio a las 12.00 horas desde varios puntos de Soandres.
La peregrinación terminará en el monasterio de Soandres, donde los vecinos serán recibidos por gaiteiros de la Asociación Cultural Queiroga antes de empezar la misa de Santa Marta. Los puntos de salida serán: Bar Estanco, Villamir, Bar Paco, Borreiros y Campo de Medado.
"É unha xornada para camiñar e compartir as nosas raíces, fortalecer a unión da veciñanza e reafirmar o noso compromiso coa defensa da nosa terra, da nosa auga e do noso patrimonio", explica la plataforma, que apuntan que seguirán con las acciones en contra del proyecto.
A la preocupación inicial, explican, hay que sumar el grave problema de sequía y la falta de caudal continuo en el punto del río Anllóns donde la planta de biogás, afirman, podría llegar a vertir el equivalente a 2.000 camiones cisterna de residuos líquidos, con un "grave" impacto para el propio río, su biodiversidad y la salud de miles de personas de las localidades que atraviesa el Anllóns.
- Uno de los mercadillos más grandes de Galicia está a 20 minutos de A Coruña: 500 puestos de ropa, comida y flores perfectos para visitar cada 15 días
- El histórico mesón de A Coruña que da el salto a Gadis con sus platos preparados: 'La gente quiere cocinar menos
- Hallan una ballena varada de 12 metros en la playa de Sabón, en Arteixo
- Casi dos minutos de oscuridad total: los 5 puntos de A Coruña donde más durará el eclipse de 2026
- Así es 'la playa más envidiada' de la Guía Repsol a media hora de A Coruña: mil pinos, merendero y aguas que parecen una piscina
- Luz verde ambiental a la macroampliación de 22 millones de euros que Profand prevé en su planta de Cambre
- Rasit Picallos, surfista que ayudó en las labores de rescate de la ballena de Arteixo: 'Ella sabía que la estábamos auxiliando
- Sale a la venta por 1,1 millones de euros un histórico inmueble hostelero en el casco antiguo de O Burgo, en Culleredo