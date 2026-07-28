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La Plataforma Stop Biogás A Laracha convoca una peregrinación popular en contra del proyecto de la planta de Soandres

La Plataforma advierte que preocupación por la sequía se suma al impacto de la macroplanta planeada en la parroquia

Miembros de la Plataforma Stop Biogás A Laracha

Miembros de la Plataforma Stop Biogás A Laracha / LOC

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RAC

A Laracha

La Plataforma Stop Biogás A Laracha organiza una peregrinación popular en contra del proyecto de macroplanta de biogás en la parroquia de Soandres. La comitiva saldrá este miércoles 29 de julio a las 12.00 horas desde varios puntos de Soandres.

La peregrinación terminará en el monasterio de Soandres, donde los vecinos serán recibidos por gaiteiros de la Asociación Cultural Queiroga antes de empezar la misa de Santa Marta. Los puntos de salida serán: Bar Estanco, Villamir, Bar Paco, Borreiros y Campo de Medado.

"É unha xornada para camiñar e compartir as nosas raíces, fortalecer a unión da veciñanza e reafirmar o noso compromiso coa defensa da nosa terra, da nosa auga e do noso patrimonio", explica la plataforma, que apuntan que seguirán con las acciones en contra del proyecto.

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A la preocupación inicial, explican, hay que sumar el grave problema de sequía y la falta de caudal continuo en el punto del río Anllóns donde la planta de biogás, afirman, podría llegar a vertir el equivalente a 2.000 camiones cisterna de residuos líquidos, con un "grave" impacto para el propio río, su biodiversidad y la salud de miles de personas de las localidades que atraviesa el Anllóns.

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