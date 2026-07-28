El PP de Culleredo denuncia una gestión municipal lenta que cronifica los problemas de los barrios

El PP de Culleredo llevará al último pleno del curso político una batería de iniciativas sobre los barrios del municipio que, apuntan, responden a una misma realidad, "un gobierno que solo reacciona cuando la presión vecinal ya es insostenible".

La portavoz popular Izaskun García señala que los seis problemas que llevan a debate son "ejemplos" de una forma de gobernar que deja que los problemas "se cronifiquen".

Uno de ellos es en la calle Moncho Reboiras, de O Burgo, donde el PP pide una actuación urgente antes de que vuelvan las precipitaciones. Los populares recuerdan que el garaje de la zona sufrió tres inundaciones el invierno pasado y que los problemas de drenaje siguen sin solucionarse, por lo que reclaman saber qué actuaciones se van a llevar a cabo.

La formación también preguntará por la reforma de la plaza de Sagrada Familia, que ha despertado varias quejas entre los vecinos por la escasez de sombra y los desperfectos en calles adyacentes, entre otras. "Una plaza no puede diseñarse de espaldas a quienes la utilizan cada día", destaca García, que ha pedido que se rectifique en lo posible antes de terminar la actuación.

Otros asuntos se centran en la falta de mantenimiento en Fonteculler y el proyecto de saneamiento en Orro. Los populares también pedirán explicaciones sobre la situación de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, ya que desconocen por qué todavía no se ha convocado una nueva junta directiva, o la demora en el pago de las subvenciones municipales de 2024.

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Para el PP estos asuntos "demuestran que el problema de Culleredo no es la falta de recursos, sino una forma de gobernar que siempre llega tarde". "Los vecinos no necesitan más excusas ni más anuncios. Necesitan un gobierno que escuche antes, gestione a tiempo y resuelva los problemas cuando aún tienen solución", concluye García.