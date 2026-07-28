El PSOE de Arteixo pide unión institucional para apoyar a los trabajadores de Ferroglobe afectados por el ERTE

El PSOE de Arteixo llevará al pleno de esta semana una moción para buscar el respaldo institucional a los 113 empleados directos y más de 200 indirectos afectados por el ERTE de la planta de Ferroglobe en el polígono de Sabón.

Los socialistas destacan la gravedad de un ajuste que se extenderá del 1 de agosto de este año a diciembre de 2027. "Trátase de 17 meses de parálise, un dos períodos máis longos que se lembran na industria electrointensiva galega", señala el portavoz de la formación Martín Seco.

El PSOE arteixán considera que el municipio no puede permitirse la "destrución progresiva" de una instalación "clave" en el tejido industrial de la comarca de A Coruña y por eso piden sumar las fuerzas de todos los grupos políticos locales.

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"17 meses de ERTE son unha ameaza directa para a supervivencia da fábrica e o sustento de máis de 300 familias do noso entorno. Bruxelas ten que mover ficha xa con mecanismos de defensa comercial fronte ao dumping chinés, pero Ferroglobe ten que sentarse a negociar un plan de viabilidade real para Sabón e amosar compromiso coa plantilla. Arteixo ten que estar ao lado dos seus traballadores e non permitir o desmantelamento da nosa industria", declara Seco.