La Xunta pospone a una segunda fase la inclusión de Sada y Bergondo en el área conjunta de taxis

La Dirección Xeral de Mobilidade se abre a incluir a los ayuntamientos de Sada y Bergondo en el área metropolitana de taxis. Eso sí, en una segunda fase. A consulta de este diario, el organismo autonómico expresó su disposición a atender la demanda de los dos concellos, pero no de forma inmediata: "Por el momento la consulta para el área de prestación conjunta se ha remitido a los concellos del primer cinturón de A Coruña, pero se tendrán en cuenta las peticiones para siguientes fases", apuntan desde este departamento dependiente de la Consellería de Presidencia.

La creación de esta área de prestación conjunta del servicio de taxis está todavía en trámites y abarcaría inicialmente a los municipios de de A Coruña, Arteixo, Cambre, Culleredo y Oleiros. Su puesta en marcha cuenta ya con el apoyo decidido de A Coruña y Arteixo y el resto evita posicionarse hasta conocer en detalles las normas que regirán en este sector. En la práctica, su creación posibilitaría prestar el servicio mediante un sistema de licencias compartidas que permitirían a los taxistas de la comarca operan con las mismas tarifas, paradas comunes y turnos coordinados. Las licencias pasarían a un registro único.

Mociones a pleno

La decisión de la Xunta de incorporar solamente a los concellos más próximos a la ciudad ha suscitado las quejas de los ayuntamientos de Sada y Bergondo, que forman parte de la comarca de A Coruña y que advierten de que su exclusión contribuye a crear un área metropolitana "a dos velocidades". Los dos concellos elevarán mociones a pleno para instar al Gobierno gallego a revisar la delimitación del área de prestación conjunta del servicio de taxi.

Los dos ayuntamientos apelan a la "estrecha relación funcional" que mantienen con la ciudad de A Coruña y denuncian su exclusión de otros debates que les afectan directamente, como la planificación del transporte público universitario. "A mobilidade da cidadanía non entende de fronteiras administrativas e, por iso, tampouco debería facelo a planificación dos servizos públicos cando existe unha realidade funcional compartida", concluye el texto que defenderán este jueves gobiernos locales de Sadamaioría (Sada) y PSOE y Alterrnativa dos Veciños (Bergondo) en sus respectivos plenos.