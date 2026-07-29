El alcalde de Carral propone destinar 800.000 euros a diferentes "proyectos estratégicos"

El alcalde de Carral, José Luis Fernández Mouriño, llevará al pleno ordinario de julio una propuesta para destinar cerca de 800.000 euros del remanente de tesorería a proyectos "estratégicos" en el municipio.

Entre ellos están la compra de parcelas para la construcción de un nuevo centro de salud en Paleo, la adquisición de equipamiento para el Complejo Deportivo de Carral o la ejecución de la nueva estación depuradora de aguas residuales en O Quenllo.

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La propuesta también incluye más de 15.000 euros para la compra de una carballeira centenaria en Cañás.