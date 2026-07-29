Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La patronal de la hostelería pide negociarConcentrix ejecuta despidosPresentación de Aubameyang¿Dónde ver el eclipse en tu barrio?Fiestas en las comarcas en directoFiestas de María Pita en directoLos conciertos de las fiestas, días y horarios
instagramlinkedin

Música tradicional

Bergondo amplía el cartel del Guísamo Folk por su 25 aniversario: The Rapants, Treixadura, Luar na Lubre, Radio Cos y Alana actuarán el 22 de agosto

El Concello celebra el aniversario con una propuesta más ambiciosa que incluye también un concierto de la Agrupación de Música Tradicional de Bergondo

Guísamo2

Guísamo2 / Comida popular en el festival de Guísamo.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

RAC

Bergondo

Bergondo celebrará el próximo sábado 22 de agosto la XXV edición del festival Guísamo Folk. El Concello celebra el aniversario de su festival más conocido con una propuesta más amplia que encabezan Treixadura y Luar na Lubre y The Rapants. El cartel lo completan Radio Cos, el proyecto liderado por Quique Peón y Xurxo Fernandes, Alana y la Agrupación de Música Tradicional de Bergondo, que abrirá el festival.

El Concello anunciará en las próximas semanas los horarios de los conciertos y dará a conocer el resto de actividades paralelas del festival, como la comida popular o los talleres y actividades para los más pequeños.

Noticias relacionadas

Cartel del festival Guísamo Folk

Cartel del festival Guísamo Folk / LOC

El Concello de Bergondo espera que el festival "vuelva a ser todo un éxito". "Intentamos, como ya hemos hecho en otras ediciones, abarcar diferentes gustos musicales y que cada persona pueda disfrutar del festival a su manera", explican desde el Consistorio.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Uno de los mercadillos más grandes de Galicia está a 20 minutos de A Coruña: 500 puestos de ropa, comida y flores perfectos para visitar cada 15 días
  2. El histórico mesón de A Coruña que da el salto a Gadis con sus platos preparados: 'La gente quiere cocinar menos
  3. Hallan una ballena varada de 12 metros en la playa de Sabón, en Arteixo
  4. Casi dos minutos de oscuridad total: los 5 puntos de A Coruña donde más durará el eclipse de 2026
  5. El pueblo a 40 minutos de A Coruña para darse un festín de marisco desde 5 euros este agosto: mejillones y más de 1.000 kilos de comida con música en directo
  6. Así es 'la playa más envidiada' de la Guía Repsol a media hora de A Coruña: mil pinos, merendero y aguas que parecen una piscina
  7. Rasit Picallos, surfista que ayudó en las labores de rescate de la ballena de Arteixo: 'Ella sabía que la estábamos auxiliando
  8. Tatiana Narlian expande su dulce mundo de tartas y trampantojos a Carral: 'El apoyo de mi familia me empuja a crecer

Bergondo amplía el cartel del Guísamo Folk por su 25 aniversario: The Rapants, Treixadura, Luar na Lubre, Radio Cos y Alana actuarán el 22 de agosto

Bergondo amplía el cartel del Guísamo Folk por su 25 aniversario: The Rapants, Treixadura, Luar na Lubre, Radio Cos y Alana actuarán el 22 de agosto

El cuerpo de ballena varada en Arteixo este lunes vuelve a reflotar

El cuerpo de ballena varada en Arteixo este lunes vuelve a reflotar

Nuevo ciclo para La Terraza de Sada: la Audiencia da la razón al Estado y rechaza prorrogar la concesión

Nuevo ciclo para La Terraza de Sada: la Audiencia da la razón al Estado y rechaza prorrogar la concesión

La Justicia ordena inscribir el pazo de Meirás a nombre del Estado

La Justicia ordena inscribir el pazo de Meirás a nombre del Estado

Una empresa de Culleredo ejecuta una cafetería en Ámsterdam para la marca de lujo Karl Lagerfeld

Una empresa de Culleredo ejecuta una cafetería en Ámsterdam para la marca de lujo Karl Lagerfeld

Coirós estrena el Meigas Fora Fest con seis bandas de la comarca

Crecen las quejas por el cierre del interior del pazo de Meirás a las visitas

Crecen las quejas por el cierre del interior del pazo de Meirás a las visitas

La Xunta pospone a una segunda fase la inclusión de Sada y Bergondo en el área conjunta de taxis

La Xunta pospone a una segunda fase la inclusión de Sada y Bergondo en el área conjunta de taxis
Tracking Pixel Contents