Bergondo amplía el cartel del Guísamo Folk por su 25 aniversario: The Rapants, Treixadura, Luar na Lubre, Radio Cos y Alana actuarán el 22 de agosto

Bergondo celebrará el próximo sábado 22 de agosto la XXV edición del festival Guísamo Folk. El Concello celebra el aniversario de su festival más conocido con una propuesta más amplia que encabezan Treixadura y Luar na Lubre y The Rapants. El cartel lo completan Radio Cos, el proyecto liderado por Quique Peón y Xurxo Fernandes, Alana y la Agrupación de Música Tradicional de Bergondo, que abrirá el festival.

El Concello anunciará en las próximas semanas los horarios de los conciertos y dará a conocer el resto de actividades paralelas del festival, como la comida popular o los talleres y actividades para los más pequeños.

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Cartel del festival Guísamo Folk / LOC

El Concello de Bergondo espera que el festival "vuelva a ser todo un éxito". "Intentamos, como ya hemos hecho en otras ediciones, abarcar diferentes gustos musicales y que cada persona pueda disfrutar del festival a su manera", explican desde el Consistorio.