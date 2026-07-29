El cuerpo de ballena varada en Arteixo este lunes vuelve a reflotar

El cuerpo de la ballena que apareció muerta este lunes en Arteixo reflotó de nuevo a la superficie este miércoles. La nave de salvamento marítimo Salvamar Betelgeuse arrastró los restos del cetáceo hacia mar adentro durante la mañana.

Según informó el lunes la Coordinadora para el Estudio de los Mamíferos Marinos (Cemma) , se trataba de un ejemplar juvenil de rorcual común (Balaenoptera physalus), de unos 12 metros de longitud. Siguiendo el protocolo, se intentó su reintroducción mar adentro, pero la ballena no sobrevivió debido a su débil estado de salud, que el Cemma achacó a una enfermedad previa del animal debido a su extrema delgadez.

El cuerpo de la ballena se había hundido tras el intento de rescate del lunes, en el que el operativo empleó motos de agua para adentrarse en el mar y trasladar el cabo de remolque hasta la lancha de Salvamento Marítimo. En este habían participado el Servicio de Socorrismo de Arteixo, junto a varios miembros del Club de Arteixo de Salvamento y Socorrismo, que unieron fuerzas con el coordinador de emergencias, surfistas y miembros de un club de surf local.

Salvamento Marítimo confirmó que el espécimen era el mismo que acabó varado en Sabón este lunes y que ya estaba muerto. El objetivo del operativo de este miércoles era arrastrar el cuerpo del cetáceo hacia mar adentro para evitar que vuelva a aparecer en la costa coruñesa.