El Gobierno de Culleredo defiende las obras en el municipio ante las críticas de la oposición

El Gobierno municipal de Culleredo respondió durante el pleno de este martes a las críticas del PP local y denunció la "penosa estrategia de bulos" para menoscabar la ejecución de obras en el municipio.

Durante la sesión el Ejecutivo respondió a las diferentes mociones y ruegos que había registrado el Partido Popular, entre ellas las quejas por las obras de la plaza de la Sagrada Familia, la falta de mantenimiento en Fonteculler o el abastecimiento en Orro.

Sobre las críticas vecinales a la falta de sombra de la plaza de la Sagrada Familia, el alcalde de Culleredo, José Ramón Rioboo destacó que "la plaza tenía exactamente tres árboles" antes de la reforma y que tras esta "hay plantados 17 árboles y se va a llegar a una plantación próxima a los 40 árboles". "Estamos dispuestos a revisar todo lo que sea revisable y a escuchar todo lo que haya que escuchar", sentenció el regidor en la sesión, y añadió que fue revisado por patrimonio de la Xunta al estar cerca del camino de Santiago.

El BNG instó al alcalde a explicar el proyecto a los vecinos y atender a las preocupaciones que habían mostrado, mientras que los populares destacaron que "esa plaza no está gustando a nadie" y que lo "mínimo" que podría hacer el regidor es sentarse a hablar con los residentes.

Cerca de 15 actuaciones en marca

En un comunicado remitido a los medios, el Gobierno local recuerda que esta forma de actuar "no comenzó ahora" y que ya en la legislatura anterior la oposición criticaron diferentes actuaciones financiadas por fondos europeos y que hoy en día son espacios consolidados y utilizados por los vecinos. "Siempre ocurre lo mismo: anuncian el desastre antes de terminar la obra y, cuando el resultado desmonta el discurso, dejan de hablar de ella y buscan la siguiente", declara Rioboo.

El Ejecutivo municipal considera "significativo" que las críticas se centren en los lugares con mayores inversiones, como Fonteculler, donde las diferentes obras de la renovación de la avenida suponen una inversión cercana a los 900.000 euros. Desde el Concello apuntan también que hay cerca de 15 actuaciones en diferentes fases de tramitación, contratación o ejecución en diferentes barrios y parroquias del municipio.

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"Quizás lo que preocupa al PP no sea que no haya obras, sino precisamente que las haya. Estamos licitando, contratando y ejecutando actuaciones en todo el municipio y cada una de ellas desmontará con hechos este relato de abandono", señala el alcalde, que recuerda que "siempre escuchamos las críticas de los vecinos y tratamos de atender al máximo sus propuestas porque son quienes viven diariamente estos espacios".