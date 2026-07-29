Oleiros celebra Alfaroleiros con 23 artesanos y actividades para toda la familia del 5 al 9 de agosto

Alfaroleiros, la gran cita de la alfarería en Oleiros, ha desvelado su programa para la nueva edición, que tendrá lugar de 5 a 9 de agosto.

Unos 23 artesanos de distintos puntos de España y Portugal llenarán el parque Luís Seoane de piezas únicas, representativas de las distintas tradiciones de cerámica de la península.

Además de los puestos de venta, durante la semana habrá conciertos, demostraciones, talleres y espectáculos para todas las edades.

La jornada inaugural será el miércoles 5 de agosto. A las 17.00 horas comenzará la primera actividad, un taller de Rakú en el parque Luís Seoane y, por la noche, a las 21.00 horas habrá un concierto de la banda Abril.

El jueves a las 13.00 horas habrá demostraciones de alfarería y, a las 18.30 horas, será el bautismo de torno. A las 10.00 horas habrá un espectáculo de circo y malabares de la mano de Pistacatro, seguido por un concierto de MJ Pérez.

Uno de los platos fuertes de la programación, la olimpiada alfarera será el viernes a las 18.00 horas. Ese día el grupo Camellos será el encargado de la actuación musical en la plaza Esther Pita a las 22.00 horas.

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El sábado será el turno del taller "a olería nas túas mans" y el concierto del Colectivo Panamera. El domingo, la jornada de cierre, completa la programación con la actuación de Do Rivés a las 13.00 horas, los juegos populares a las 18.00 horas y el pasacalles con el grupo de gaitas Santaia.