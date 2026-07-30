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La artista alemana Isabell Seidel gana la Bienal de Balconadas de Betanzos

El jurado tuvo que evaluar cerca de un centenar de obras que se expusieron en el casco histórico

Vista de la obra ganadora en el concurso de Balconadas de Betanzos.

Vista de la obra ganadora en el concurso de Balconadas de Betanzos. / LOC

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RAC

Betanzos

La artista alemana Isabell Seide resultó ganadora de la última edición de la Bienal de Pintura Balconadas de Betanzos. Tras evaluar cerca de un centenar de obras que se expusieron en el casco histórico de la localidad, el jurado presidido por la artista Isabel Pintado otorgó el primer premio, dotado de 5.000 euros, a la obra número 47, firmada por la artista Isabell Seidel.

El palmarés se completa con dos accésits de 1.500 euros para Manuel Moreno Morales y Alba Tojo Rico, además de tres menciones de honor para Natalia Desiree García Lema, Manuel Carballeira Rivas y María José Muñoz Arias.

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La alcaldesa, María Barral, destacó la consolidación de este certamen como «una de las citas culturales más emblemáticas de Betanzos» que convierte las fachadas medievales en un museo al aire libre. Las obras continuarán expuestas en las calles y la entrega de premios se celebrará el próximo 13 de agosto en el salón de plenos del Ayuntamiento.

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