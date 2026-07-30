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Ayuntamientos del área de A Coruña imponen restricciones de agua ante la bajada del caudal de los ríos

El Ayuntamiento de Oza Cesuras ha tomado las restricciones más severas, prohibiendo el uso del agua a partir de 19.00 horas para usos fuera del ámbito doméstico o de hostelería

Imagen del nivel de caudal del río Mandeo a su paso por Teixeiro

Imagen del nivel de caudal del río Mandeo a su paso por Teixeiro / LOC

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Marta Casais

Oza Cesuras

La situación de caída de caudal del agua de los ríos ha provocado que varios ayuntamientos del área metropolitana de A Coruña, sobre todo de la comarca de Betanzos, hayan tomado diferentes medidas de restricción sobre el uso del agua.

El primero de los concellos en decretar estas medidas fue el de Irixoa, que en el bando incluía la prohibición de regar huertas y jardines, tanto públicos como privados, y de llenar piscinas o lavar coches. Poco a poco se fueron sumando Aranga, Curtis o Vilasantar.

El último en sumarse, y con unas restricciones más severas, fue el Ayuntamiento de Oza Cesuras el pasado 22 de julio, que decretaba que el agua solo se podía usar para uso doméstico y de hostelería y prohibía que a partir de las 19.00 horas se usara en cualquier otro ámbito. Todos los municipios ruegan la "máxima responsabilidad" para evitar medidas más restrictivas. "La colaboración de todos es vital para evitar cortes en el suministro", advierten.

En otros lugares loas formaciones políticas están solicitando medidas. En Coirós, el BNG exige que el Gobierno local adopte "medidas urxentes" tras comprobar un "preocupante descenso" en el nivel de agua del río.

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Más cercano al área de A Coruña, Arteixo había arrancado una campaña de concienciación para reducir el uso del agua el pasado 8 de julio tras la prealerta de sequía decretada por la Xunta en el río Anllóns.

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