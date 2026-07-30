Sequía
Betanzos reclama un "uso responsable" del agua para evitar "restricciones futuras"
Varios concellos de la comarca brigantina ya han decretado restricciones ante la caída del caudal de los ríos
El Concello de Betanzos se suma a las peticiones de un "uso responsable" del agua realizadas en las últimas semanas por varios municipios de la comarca brigantina. El bajo caudal del Mendo o Mandeo, entre otros ríos, ha llevado a los ayuntamientos de Curtis, Aranga, Irixoa, Oza-Cesuras o Coirós a emitir bandos para instar a los vecinos a reducir los consumos o, incluso, decretar prohibiciones que van desde el veto al riego de huertas y jardines al llenado de piscinas o lavado de coches.
Como informó este diario, los ríos de las comarcas coruñesa y brigantina solo han registrado caudales normales durante dos días de julio, una caída que ha disparado las alertas entre los agricultores y ganaderos, que ya reclamaron la pasada semana medidas para garantizar su actividad. Ahora es el Concello de Betanzos el que hace un llamamiento a la ciudadanía a poner en marcha medidas de ahorro "para preservar las reservas hídricas sin esperar a que sea necesario adoptar medidas más restrictivas".
Ducharse en lugar de bañarse, cerrar el grifo mientras se lavan los dientes o se enjabonan los platos, reutilizar el agua siempre que sea posible, evitar los riegos en las horas centrales del día o no emplear mangueras para limpiar patios, aceras o coches son algunas de las recomendaciones que realiza el Ayuntamiento betanceiro en su bando.
"Cada pequeño gesto cuenta", apremia la alcaldesa, María Barral, que avanza que el Concello realizará un "seguimiento permanente" de la situación en coordinación con la empresa concesionaria del servicio de abastecimiento.
"Enorme preocupación en Coirós"
El estado de la captación de agua que abastece la traída municipal de Coirós, situada no lugar de Fervencedo, genera preocupación en el municipio. El BNG ha presentado una serie de iniciativas para instar al Gobierno local a estudiar nuevas captaciones, diversificar las funtes de abastecemento e invertir en actuaciones que reduzcan la dependencia a única toma de auga. "A captación presenta un nivel tan baixo que o chupón queda parcialmente ao descuberto, unha situación que fai temer pola capacidade de garantir o abastecemento durante as próximas semanas", alerta la portavoz nacionalista.
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