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Cerceda estrena el 7 de agosto un festival de música electrónica

Actuarán DJ Twins, Nyan Boe, Cotelo, Male y Rafa Astray

Presentación del Cerceda Sound Fest.

Presentación del Cerceda Sound Fest. / L. O.

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RAC

A Coruña

El Aquapark de Cerceda acogerá el próximo 7 de agosto la primera edición del Cerceda Sound Fest, un festival gratuito de música electrónica que arrancará a las 23.00 horas en el Jardín Botánico.

El cartel estará encabezado por DJ Twins, un dúo de Oviedo conocido por su éxito en TikTok, junto a Nyan Boe, Cotelo, Male y Rafa Astray.

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El recinto contará además con foodtrucks, aseos públicos y servicio de cantina para completar la oferta de ocio de la velada.

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