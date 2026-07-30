Cerceda estrena el 7 de agosto un festival de música electrónica
Actuarán DJ Twins, Nyan Boe, Cotelo, Male y Rafa Astray
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A Coruña
El Aquapark de Cerceda acogerá el próximo 7 de agosto la primera edición del Cerceda Sound Fest, un festival gratuito de música electrónica que arrancará a las 23.00 horas en el Jardín Botánico.
El cartel estará encabezado por DJ Twins, un dúo de Oviedo conocido por su éxito en TikTok, junto a Nyan Boe, Cotelo, Male y Rafa Astray.
El recinto contará además con foodtrucks, aseos públicos y servicio de cantina para completar la oferta de ocio de la velada.
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