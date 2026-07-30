Arteixo da luz verde a una gran senda peatonal de más de un millón de euros en Loureda

Arteixo dio este jueves un paso decisivo para la mejora de la red viaria local. Y es que la corporación municipal aprobó una modificación de crédito llevada a pleno por el Ejecutivo local de Carlos Calvelo para ejecutar una senda peatonal de cerca de 1,5 kilómetros en la carretera DP-0511 a su paso por Loureda, además de acordar por unanimidad solicitar a la Diputación de A Coruña la cesión de tres viales provinciales.

La actuación en Loureda unirá los núcleos de O Foxo y Ervedíns dividida en dos tramos con una inversión de más de un millón de euros, para los cuales el Concello ya ha iniciado el proceso de expropiaciones. El punto salió adelante con los votos a favor del PP, el BNG y la concejala no adscrita Noelia Martínez, y la abstención del PSOE.

Todos los grupos respaldaron la iniciativa del Concello para asumir la titularidad de la DP-0501 (acceso a Pastoriza), la DP-0506 (Barrañán) y un tramo de 285 metros de la DP-0512 (travesía da Groufa) para agilizar su reforma. Esta integración permitirá acometer el proyecto redactado para A Groufa, que incluye la renovación calzadas, aceras y redes de servicios para resolver los problemas de congestión y accesibilidad entre la Travesía de Arteixo y la avenida de Fisterra (AC-552).

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En este punto, el edil de Obras, José Caamaño, en representación del Concello, denunció el «estado nefasto» en el que se encuentran estas vías. El portavoz del PSOE, Martín Seco, valoró los acuerdos entre administraciones para «conseguir melloras para os veciños» y el líder del BNG, Xurxo Couto, celebró que se dejase de lado la «belixerancia entre administracións». Y Noelia Martínez respaldó la cesión, aunque pidió controlar el coste económico que supondrá su mantenimiento.