Arteixo da luz verde a una gran senda peatonal de más de un millón de euros en Loureda
El Concello también aprobó por unanimidad en el pleno de este jueves asumir el control de tres carreteras provinciales
Arteixo dio este jueves un paso decisivo para la mejora de la red viaria local. Y es que la corporación municipal aprobó una modificación de crédito llevada a pleno por el Ejecutivo local de Carlos Calvelo para ejecutar una senda peatonal de cerca de 1,5 kilómetros en la carretera DP-0511 a su paso por Loureda, además de acordar por unanimidad solicitar a la Diputación de A Coruña la cesión de tres viales provinciales.
La actuación en Loureda unirá los núcleos de O Foxo y Ervedíns dividida en dos tramos con una inversión de más de un millón de euros, para los cuales el Concello ya ha iniciado el proceso de expropiaciones. El punto salió adelante con los votos a favor del PP, el BNG y la concejala no adscrita Noelia Martínez, y la abstención del PSOE.
Todos los grupos respaldaron la iniciativa del Concello para asumir la titularidad de la DP-0501 (acceso a Pastoriza), la DP-0506 (Barrañán) y un tramo de 285 metros de la DP-0512 (travesía da Groufa) para agilizar su reforma. Esta integración permitirá acometer el proyecto redactado para A Groufa, que incluye la renovación calzadas, aceras y redes de servicios para resolver los problemas de congestión y accesibilidad entre la Travesía de Arteixo y la avenida de Fisterra (AC-552).
En este punto, el edil de Obras, José Caamaño, en representación del Concello, denunció el «estado nefasto» en el que se encuentran estas vías. El portavoz del PSOE, Martín Seco, valoró los acuerdos entre administraciones para «conseguir melloras para os veciños» y el líder del BNG, Xurxo Couto, celebró que se dejase de lado la «belixerancia entre administracións». Y Noelia Martínez respaldó la cesión, aunque pidió controlar el coste económico que supondrá su mantenimiento.
- Uno de los mercadillos más grandes de Galicia está a 20 minutos de A Coruña: 500 puestos de ropa, comida y flores perfectos para visitar cada 15 días
- El histórico mesón de A Coruña que da el salto a Gadis con sus platos preparados: 'La gente quiere cocinar menos
- Hallan una ballena varada de 12 metros en la playa de Sabón, en Arteixo
- Casi dos minutos de oscuridad total: los 5 puntos de A Coruña donde más durará el eclipse de 2026
- Nuevo ciclo para La Terraza de Sada: la Audiencia da la razón al Estado y rechaza prorrogar la concesión
- El pueblo a 40 minutos de A Coruña para darse un festín de marisco desde 5 euros este agosto: mejillones y más de 1.000 kilos de comida con música en directo
- Rasit Picallos, surfista que ayudó en las labores de rescate de la ballena de Arteixo: 'Ella sabía que la estábamos auxiliando
- Tatiana Narlian expande su dulce mundo de tartas y trampantojos a Carral: 'El apoyo de mi familia me empuja a crecer