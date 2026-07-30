Oleiros
Investigan a tres vecinos de A Coruña por la pelea de las fiestas de Mera
Uno de ellos es menor de edad
La Guardia Civil del Puesto Principal de Oleiros continúa con la indagación por la pelea en la sardiñada de las Festa do Carme en Mera que ha dado como resultado la investigación de tres varones, uno de ellos menores de edad, como presuntos autores de dos delitos de lesiones.
Los tres son vecinos de A Coruña y en un principio uno, de 22 años, ya había sido detenido por los hechos que sucedieron en la madrugada del 17 al 18 de julio. Según detalla el instituto armado, los tres caminaban por la fiesta increpando y provocando al resto de asistentes a las fiestas, "abalanzándose sobre aquellas personas que les recriminaban su actitud, situación que originó momentos de desconcierto e indignación", explican.
A pesar de estas tres detenciones, la Guardia Civil no descarta nuevos investigados por estos hechos. Aquella misma noche la centralita recibió varias llamadas de alerta ciudadana a lo largo de la madrugada que informaban de varios altercados en la zona. En concreto, los agentes intervinieron en tres incidentes distintos registrados durante la madrugada.
Las comisiones denuncian vandalismo
Posteriormente, las comisiones de fiestas de Santa Ana y de las Festas do Mar de Mera emitieron un comunicado conjunto en el que hacen un llamamiento a poner fin al vandalismo en las fiestas de la localidad. Bajo la consigna "responsabilidade, respecto e sentidiño!", las entidades señalan que el objetivo es "facer entrar en razón a uns impresentables aos que parece resultarlles gracioso rebentar as festas de Mera, en sentido figurado e tamén real, neste caso para facerse con botellón gratuíto".
Según denuncian, después de dos años en los que asaltaron el bochinche de las Festas de Santa Ana, afirman que lo acontecido en esta edición "sobrepasou todos os límites". Se refieren, por un lado, a la pelea registrada en la sardiñada de las festas do Carme en la que, según señalan, fueron agredidos policías y colaboradores de la comisión y, por otro, al posterior ataque al almacén de la comisión de fiestas, en el que los delincuentes rompieron las cadenas que lo custodiaban y se hicieron con una cantidad "considerable" de bebidas.
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