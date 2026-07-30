Un julio "seco" en los ríos que abastecen al área de A Coruña: solo presentaron caudales normales durante dos días

Los ríos que abastecen a las poblaciones del área metropolitana de A Coruña han pasado casi todo el mes de julio con caudales por debajo de lo habitual. El conjunto de los ríos Mero, Barcés, Mendo y Mandeo tan solo han estado en el rango de valores "normal" de volumen de agua dos días de este mes.

Los datos, recogidos por la Red Integrada de Estaciones de Aforo (ROEA/SAIH), y recopilados en un mapa interactivo hecho público por el investigador Ramón y Cajal en la Misión Biológica de Galicia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (MBG-CSIC) Dominic Royé, desvelan la nueva realidad del agua en la comarca de A Coruña y Betanzos, donde sectores como la ganadería ya han mostrado su preocupación por la caída en el caudal de los ríos.

En el mapa se compara el flujo de cada día del río con el caudal histórico registrado en esa misma estación ese mismo día del año, en un estudio que llega hasta el año 1992. Así, tiñe de distintos tonos de marrón y naranja las estaciones de medición con una cantidad de agua menor, considerando que el río está moderadamente seco, seco, muy seco o extremadamente seco. Esto no significa que los afluentes no lleven agua, sino que están por debajo de los valores históricos. Cuanto estos ríos llevan un volumen superior al caudal histórico se colorean de azul y se califican como "húmedos".

Los últimos datos que recoge el mapa, del 26 de julio, colocaba que solo un 20% de los ríos se encontraba "seco". El Mero, a su paso por Cambre, era el que peores mediciones registraba, un 1,61 metros cúbicos por segundo frente a los 1,70 m3/s del estándar normal, por lo que se considera que está "moderadamente seco". En una mejor situación se encontraban el Mendo y el Mandeo, que se calificaban como "moderadamente secos", mientras que el Barcés reflejaba unos caudales "normales".

El río Barcés y el Mero, entre los más afectados

Los peores días, sin embargo, para los afluentes del área coruñesa fueron a principios de mes, entre el día 5 y 7 de julio, y a final de mes entre el 21 y el 23 de julio. Durante esos días todos los ríos de la zona de A Coruña se encontraban por debajo de su volumen normal, llegando a alcanzar el estado de "extremadamente seco" tanto el Barcés como el Mero, ambos cauces de los que bebe el embalse de Cecebre, que a su vez abastece tanto a la ciudad de A Coruña como a varios municipios del área.

Como consecuencia de esta bajada de caudal, el embalse de Cecebre se encuentra en niveles más bajos que como comenzó el mes. A 27 de julio, la presa estaba a un 82,58% de su capacidad, según los datos de Augas de Galicia, mientras que a principios de mes se situaba el nivel en los 92,62%. Con respecto al año pasado, Cecebre redujo su volumen en ocho puntos, que entonces se situaba en el 90,33%.

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Con todo, sigue siendo de los embalses en mejor estado. Entre las instalaciones de abastecimiento de Galicia solo es superado por el embalse de Pontillón de Castro, de Pontevedra, que está en el 83,55% de su capacidad.