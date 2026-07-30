La Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas prepara un menú degustación especial por el eclipse

La Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas presentó este jueves su menú Starlight As Perseidas e a Eclipse, una propuesta gastronómica elaborada por el restaurante A Artesa da Moza Crecha de Betanzos y que se podrá probar el jueves 6 de agosto a las 21.00 horas.

El menú traduce en sabores, texturas y producto local dos de los grandes acontecimientos astronómicos de este verano: la lluvia de estrellas de las Perseidas y el eclipse solar total del próximo 12 de agosto. En el acto participaron el gestor de la Reserva de Biosfera, Diego López Pedreira, y los responsables del establecimiento, Lolo Mosteiro y Paula Martínez.

Vista de uno de los platos del menú degustación astronómico. / LOC

Durante su intervención, López explicó que, aprovechando "un fenómeno único", el menú busca "conectar el cielo con la tierra, siempre con productos de calidad y poniendo en valor a nuestros productores y productoras". El gestor subrayó que "la conexión entre las empresas de la Reserva es fundamental" y recordó que la entidad certifica a técnicos locales como monitores Starlight, de modo que la parte gastronómica pueda apoyarse en las indicaciones de quienes mejor conocen el cielo.

Noticias relacionadas

Vista de uno de los platos del menú degustación astronómico. / LOC

Mosteiro y Martínez ofrecieron una demostración culinaria en directo acompañada de una degustación comentada de una selección representativa del menú. Ambos explicaron el proceso creativo, la inspiración y el simbolismo presentes detrás de cada plato, así como la filosofía del establecimiento, basada en la combinación de tradición, creatividad y sostenibilidad.