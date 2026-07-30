La Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas prepara un menú degustación especial por el eclipse
El restaurante A Artesa da Moza Crecha de Betanzos hará honor al fenómeno astronómico con una propuesta gastronómica diferente el jueves 6 de agosto
La Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas presentó este jueves su menú Starlight As Perseidas e a Eclipse, una propuesta gastronómica elaborada por el restaurante A Artesa da Moza Crecha de Betanzos y que se podrá probar el jueves 6 de agosto a las 21.00 horas.
El menú traduce en sabores, texturas y producto local dos de los grandes acontecimientos astronómicos de este verano: la lluvia de estrellas de las Perseidas y el eclipse solar total del próximo 12 de agosto. En el acto participaron el gestor de la Reserva de Biosfera, Diego López Pedreira, y los responsables del establecimiento, Lolo Mosteiro y Paula Martínez.
Durante su intervención, López explicó que, aprovechando "un fenómeno único", el menú busca "conectar el cielo con la tierra, siempre con productos de calidad y poniendo en valor a nuestros productores y productoras". El gestor subrayó que "la conexión entre las empresas de la Reserva es fundamental" y recordó que la entidad certifica a técnicos locales como monitores Starlight, de modo que la parte gastronómica pueda apoyarse en las indicaciones de quienes mejor conocen el cielo.
Mosteiro y Martínez ofrecieron una demostración culinaria en directo acompañada de una degustación comentada de una selección representativa del menú. Ambos explicaron el proceso creativo, la inspiración y el simbolismo presentes detrás de cada plato, así como la filosofía del establecimiento, basada en la combinación de tradición, creatividad y sostenibilidad.
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