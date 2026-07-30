Oleiros desplegará más de 100 efectivos de seguridad para la observación del eclipse solar

El Concello de Oleiros activará un amplio dispositivo especial de seguridad y movilidad con motivo del eclipse solar del 12 de agosto. El operativo, coordinado con la Guardia Civil, contará con más de 100 efectivos municipales de la Policía Local, Servicio de Emergencias, Protección Civil y el Servicio de Salvamento y Socorrismo para minimizar las afecciones al tráfico y velar por la seguridad ciudadana.

Ante la previsión de un evento histórico, el Ayuntamiento hace un llamamiento a la responsabilidad y pide evitar el uso del vehículo particular. Las autoridades recomiendan desplazarse a pie o en bicicleta y recuerdan que, dada la abundancia de parques y espacios públicos en el municipio, no es necesario realizar grandes desplazamientos para contemplar el fenómeno.

Tráfico durante el eclipse

Para evitar colapsos, el tráfico rodado quedará limitado exclusivamente a los residentes en los puntos con mayor previsión de afluencia. En el Faro de Mera y Seixo Branco el tráfico estará cortado en la calle Celso Emilio Ferreiro, a la altura de la peluquería Xosbert, además de prohibirse el acceso desde el camino de Mazadoiro. Tampoco estará permitida la circulación en la avenida do Morro de Canide, en los accesos de Dexo que conducen al Monumento Natural Costa de Dexo-Serantes, ni en las zonas de Boi de Canto y As Margaritas desde la calle do Mar. Como vías principales de entrada y salida del municipio se recomienda utilizar la Vía Ártabra y la N-VI.

Con el fin de evitar accidentes y proteger los espacios naturales más sensibles, el Ayuntamiento ha establecido áreas de exclusión donde estará prohibido el acceso de público, como el Castillo de Santa Cruz, los acantilados de toda la franja costera y las zonas protegidas de la Costa de Dexo-Serantes.

Baño prohibido a partir de las 19.30

En cuanto al litoral, el Servicio de Salvamento desplegará cinco embarcaciones para supervisar las playas. No obstante, el baño estará prohibido a partir de las 19.30 horas debido a la pérdida de visibilidad y a la imposibilidad de bañarse utilizando gafas homologadas.

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Las autoridades recuerdan que la observación directa exige el uso obligatorio de protección solar certificada para evitar lesiones oculares e instan a hacer un uso responsable de los teléfonos de emergencias del 112, la Policía Local y la Guardia Civil.