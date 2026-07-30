Sada celebra la sentencia de La Terraza: "Queremos recuperala e devolvela á cidadanía como espazo público"

Satisfacción y prudencia en el Concello de Sada tras la sentencia de la Audiencia Nacional que rechaza prorrogar la concesión de La Terraza. El Gobierno local de Sadamaioría, que alegó contra la moratoria y que reclama desde hace años la cesión de este kiosko modernista, se congratula de un fallo que "avala a posición que o Concello vén defendendo desde hai anos", como recalcó este jueves el alcalde, Benito Portela, que apela a la necesidad de tomar medidas para preservar este Bien de Interés Cultural, que acumula años en precario estado de conservación.

"O futuro da Terraza debe construírse desde o interese xeral, a protección do patrimonio e a colaboración entre administracións", defiende Portela, que reclamó en varias ocasiones en los últimos años la colaboración de Xunta y Estado para elaborar un plan integral de conservación y afrontar la rehabilitación del edificio. El Ejecutivo municipal se muestra, con todo, cauto, dado que la sentencia no es firme y los concesionarios ya han anunciado recurso ante el Supremo. Como primer paso, el Concello solicitará información al Ministerio para la Transición Ecológica sobre la situación del expediente y reiterará su disposición a avanzar en la desafectación de los terrenos y su eventual cesión al Concello.

El departamento estatal ya inició hace años los trámites para declarar innecesario para el dominio público marítimo-terrestre el suelo sobre los que se asienta La Terraza, pero el proceso encalló cuando el pleno municipal tuvo que avalar este punto, que fue rechazado hasta en dos ocasiones por PP, Unidos por Sada y PSOE al entender que el asunto carecía de las suficientes garantías.

"A Terraza forma parte da memoria colectiva, da paisaxe e da identidade de Sada. Queremos recuperala, rehabilitala e devolvela á cidadanía como espazo público, vivo e plenamente integrado na actividade social e cultural do municipio", apunta Portela. Este icónico bien patrimonial, un "superviviente único" de los antiguos pabellones modernistas, está calificado en el plan general como equipamiento sociocultural público y el Ejecutivo aboga por compaginar los actuales usos hosteleros con los sociales y culturales, tal y como reclama la Consellería de Cultura.

Pleno extraordinario para debatir sobre el futuro de este BIC

La primera formación en pronunciarse sobre la sentencia ha sido el PP de Sada, que reclama la convocatoria de un pleno extraordinario monográfico para "definir el futuro de La Terraza" y "abrir un proceso de diálogo con todas las administraciones, propietarios de los derechos implicados y fuerzas políticas".

Su portavoz, Esperanza Arias, coincide con el Gobierno local en la importancia de preservar este bien, postal por excelencia de Sada, y considera que su rehabilitación "debe convertirse en una prioridad para todas las administraciones". Su propuesta, aun así, difiere en parte de la del Gobierno local, dado que aboga por una "colaboración pública-privada" mediante la que el Concello asuma el mantenimiento y conservación del inmueble a cambio de que la actividad hostelera existente se compagine con un uso público, "destinando parte de sus instalaciones a exposiciones, actividades culturales, actos institucionales o eventos de interés municipal".

Los concesionarios, por su parte, han anunciado recurso y expresan su confianza en que el Tribunal Supremo les dé la razón.